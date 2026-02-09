Andalucía cuenta pérdidas millonarias por el impacto de las inundaciones

Publicado por I. C. Roncal Sevilla Creado: Actualizado:

El temporal no dio ayer tregua. Después de 'Leonardo', la llegada de la borrasca 'Marta', la séptima con nombre en un 2026 que acaba de comenzar, mantuvo ayer en vilo a numerosas poblaciones en torno a ríos como el Guadalquivir, el Genil o el Guadiana, zonas ya muy castigadas por las abundantes lluvias de estos días pasados, con el suelo incapaz de absorber más precipitaciones. Aunque la intensidad de las precipitaciones amaina el domingo, se mantiene la alerta naranja en varios puntos de Andalucía, que se prepara para afrontar las pérdidas «millonarias» que dejarán las inundaciones por daños en las infraestructuras y la economía.

«No podemos bajar la guardia. Seguimos en situación de emergencia. Máxima prudencia». Era el llamamiento que hacía ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a media mañana para dar buena cuenta de los estragos causados por 'Leonardo' y los que con toda probabilidad iba a dejar 'Marta', que a primera hora de la tarde ya estaba azotando el suroeste andaluz, con avisos naranjas por abundantes precipitaciones y rachas de viento y la petición de la Agencia de Emergencias de Andalucía de evitar los desplazamientos ante el fuerte impacto de la borrasca en la red de carreteras.

Fue otra jornada muy complicada para los servicios de emergencia y los vecinos, con más de 11.000 personas desalojadas por riesgo de inundación y derrumbe, siendo la provincia de Cádiz la que contaba con más desplazados -en concreto, 7.707-, pero con evacuados también en Córdoba (1.500), Jaén (687), Málaga (586), Granada (400) y Sevilla (209) a última hora de la tarde de ayer. Durante el día se fueron sumando desalojos preventivos en localidades como la gaditana San Martín del Tesorillo, donde una decena de vecinos abandonó sus casas, pero también en Extremadura, donde se ordenó el desalojo voluntario de las pedanías pacenses de Gévora, Novelda y Sagrajas.

Precisamente en Novelda, una pareja de alrededor de 60 años quedó incomunicada. De nada sirvieron los intentos de rescate por parte de un helicóptero del Plan Infoex, las condiciones meteorológicas adversas impidieron la ayuda, y la pareja tuvo que pasar la noche en la vivienda, después de que la Guardia Civil y una dotación de bomberos confirmaran que estaban seguros y sus vidas no corrieron riesgos. "Es un tren de borrascas nunca antes visto en nuestra tierra y ya puedo adelantar que el impacto económico va a ser millonario", advirtió Moreno, que lamentó que el temporal estaba impactando "muy duramente" en el sector primario, en el turístico y en las infraestructuras. Solo para restablecer completamente la red autonómica de carreteras serán necesarios 500 millones de euros. Por eso, después de explicar que en jornadas como las de ayer se ponen todos los esfuerzos en "evitar la pérdida de vidas humanas" y la pérdida de los hogares de las personas, anunció que el siguiente paso será empezar a trabajar en dar apoyo a esas personas que han perdido sus viviendas y en volver a la normalidad.

"Vamos a movilizar todos los recursos presupuestarios -indicó-. Solicitaremos el fondo de contingencia del Estado y pediremos que se ponga en marcha el fondo de solidaridad de la UE, así como que se nos permita reprogramar y flexibilizar los fondos europeos para ayudar a todas esas personas".

Caudales al límite

Preocupaban las lluvias pero sobre todo preocupaba el caudal de ríos como el Guadalquivir o el Guadiana porque la necesidad de desembalsar las presas con sus capacidades en máximos llevó al desbordamiento de estos afluentes en algunas zonas, razón por las que varias poblaciones estuvieron en vilo durante toda la jornada y buena parte de la madrugada. Así, el Guadalquivir a su paso por Córdoba superaba los 5,6 metros de altura pasadas las 20.00 horas. En Sevilla capital, el río ocupó zonas inundables paralelas a la Isla de la Cartuja o al barrio de Triana, lejos de zonas habitadas, pero en una extensión donde está instalado el Circo del Sol, que ayer canceló sus dos espectáculos.

En todo caso, Emergencias de Sevilla aclaró en redes sociales que el río aún tenía "margen de crecida" y que no se esperaba que alcanzase niveles de riesgo. A última hora de la tarde, se encontraban aislados seis núcleos en Cádiz y Jaén, aunque en todos ellos se contaba con acceso asegurado para los servicios de emergencia y suministros.

Por otro lado, las precipitaciones mantenían cortadas en toda la península 179 carreteras, dos de ellas principales. Tampoco los trenes de Renfe circularon en la región, aunque a última hora de la tarde de ayer se reanudó su circulación en todo el núcleo de Cercanías de Málaga y Cádiz, así como en las líneas C1 -hasta Los Rosales- y C5 de Sevilla por las mejoras en las condiciones meteorológicas. La Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegó un total de 500 efectivos y 200 medios en Andalucía y el 112 de la región atendió ayer 722 emergencias.