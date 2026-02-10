Mouliaá decide seguir acusando a Errejón tras cargar contra la Fiscalía: "Me ha tocado los ovarios"

Publicado por Mateo Balín Madrid Creado: Actualizado:

La actriz Elisa Mouliaá cambió este lunes de nuevo de opinión y finalmente ha decidido mantener su acusación contra el exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, por un delito de abuso sexual continuado, por el que le pide tres años de prisión. Una decisión que tomó después de que la Fiscalía de Madrid pidiese absolver al exdiputado al considerar que hubo consentimiento en los hechos denunciados y que, el hasta hace poco líder de Más País, no se sobrepasó al cesar en el «instante» en que ella «manifestó que no quería continuar».

«Una Fiscalía que acusa y ahora misteriosamente defiende tras su procesamiento levanta sospechas», justificó la actriz en sus redes sociales. «Ahora sí que me han tocado los ovarios», añadió Mouliaá en el mensaje que acompañó de un vídeo. «Sabíamos que no solamente no le iba a acusar, sino que le iba a defender», comienza diciendo en el vídeo, en el que acusa al Ministerio Público de ser «incoherente» con su decisión de pedir la absolución de Errejón «teniendo en cuenta su primer escrito de acusación».

La actriz relata que, en este documento, el Ministerio Público aseguraba «no hubo consentimiento válido», que quedaba probada una «conducta activa e invasiva del acusado» y que el relato ofrecido por la denunciante era «coherente persistente y verosímil». Critica también que la Fiscalía defendía que todos los hechos habían sido «corroborados» y «cotejados» por la Policía y por los distintos informes presentados por su defensa. Al considera «incongruente todo lo que está pasando», remacha, decidió continuar adelante con la acusación y, por tanto, sí irá al juicio contra el que fuera portavoz de Sumar.

No obstante, en el nuevo relato de Mouliaá hay datos que son erróneos, ya que la Fiscalía, tal y como plasmó en su recurso de apelación contra el auto de procesamiento de Errejón, considera que hubo consentimiento en los hechos denunciados, ocurridos en Madrid en octubre de 2021, pese a que el testimonio de la denunciante ante el juez instructor sí fue creíble. Deliberación Tras desgranar en su nuevo escrito de absolución cómo ocurrió la situación denunciada, la Fiscalía determina que los hechos relatados "no son constitutivos de delito" y que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal del acusado.

Este documento se conoció ayer en paralelo a que la Audiencia Provincial de Madrid comenzó su deliberación sobre el recurso de apelación de la defensa de Errejón y de la propia Fiscalía contra su procesamiento, en un momento clave en la causa después de que la actriz anunciara la semana pasada, y ayer cambiara de opinión, que retiraba su acusación por motivos personales y de salud. No obstante, y pese a que la Fiscalía no ve delito, la presencia de una acusación popular en el procedimiento -se trata de la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive), representada por el abogado Jorge Piedrafita, quien también reclama tres años de prisión para el exdiputado- garantizaba que la causa siguiera su curso. En cualquier caso, el tribunal señaló en un providencia que quería analizar el escrito de renuncia remitido al juez instructor Adolfo Carretero. Una petición que ahora cae en saco roto tras retractarse la actriz y decidir finalmente que mantenía su acusación contra el exdirigente político.