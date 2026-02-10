El Congreso rechaza indemnizar a Ábalos por estar suspendido como diputado tras entrar en prisión

Publicado por Miguel Ángel Alfonso Madrid Creado: Actualizado:

José Luis Ábalos no recibirá la indemnización que había solicitado como exdiputado tras entregar su acta el pasado 28 de enero. El Congreso desestimará su petición en la reunión de la Mesa de hoy, después de que los letrados de la Cámara baja, como explican fuentes de la presidencia de la institución, argumenten en un informe que los derechos del exministro como parlamentario ya se encontraban suspendidos tras haber ingresado en prisión provisional, como se especifica en el artículo 12 del Reglamento.

Los abogados del Congreso recuerdan en dicho texto, además, que la indemnización es incompatible con la pensión de jubilación a la que se va acoger el exdirigente socialista. Esta compensación, explican, tiene como objetivo evitar las dificultades que pudiera conllevar la vuelta, por parte de los parlamentarios, a la ocupación previa a la dedicación a la actividad política, especialmente como consecuencia de la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña el mandato parlamentario. "De ahí que sea incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso, como por ejemplo el de pensión por jubilación. Ambas retribuciones (indemnización y pensión) son incompatibles y su combinación contraria a la finalidad expresada por el Reglamento de pensiones parlamentarias", señalan fuentes parlamentarias.

En el caso del exministro de Transportes, esa indemnización habría ascendido a más de 100.000 euros porque supone un máximo de 18 pagas para los que superen más de cuatro legislaturas y Ábalos estuvo siete en la Cámara baja. Una cantidad, según el informe elaborado por letrados del Congreso, que sería incompatible con la suspensión de sus derechos y deberes como parlamentario. "La Mesa de la Cámara ha venido considerando que los acuerdos de suspensión de Diputados adoptados hasta el momento abarcaban la totalidad de los derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de Diputado, sin que parezca razonable entender que la pérdida del acta suponga la recuperación de derechos que no existían con anterioridad", explican.

Pese a todos estos argumentos, en la Cámara baja existían aún dudas sobre si Ábalos conservaba o no el derecho a pedir esa indemnización habida cuenta de que el pasado mes de noviembre, tras su ingreso en prisión preventiva, la Mesa le dejó sin cobrar su sueldo y sin poder votar.

De hecho, los servicios jurídicos del Congreso argumentan que la suspensión abarca la totalidad de los derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de diputado y que no parece "razonable" entender que la pérdida del acta suponga recuperar unos derechos que ya no existían con anterioridad.

Cerdán sí la percibió

El último diputado que cobró la indemnización por cese fue el también ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, quien dejó su escaño el pasado mes de junio, dos semanas antes de entrar en prisión preventiva por su supuesta participación en la trama de cobro de mordidas a cambio de la concesión de obra pública por la que también se investiga a Ábalos.

El Partido Popular intentó que la Mesa del Congreso impidiera a Cerdán percibir esa cantidad alegando que el exdiputado había ocultado al Congreso que era propietario desde 2016 del 45% de la empresa Servinabar. Los servicios jurídicos de la institución concluyeron que el ex número tres del PSOE había generado el derecho a percibir casi 19.000 euros por el periodo durante el que fue diputado. Cerdán la cobró durante seis meses hasta el pasado diciembre.