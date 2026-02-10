La UCO aborta el último intento del juez de investigar a Begoña Gómez por Air Europa

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España).Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo/Mateo Balín Madrid Creado: Actualizado:

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha frenado de raíz el último intento del juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, de seguir investigando el rescate de Air Europa y la supuesta intervención de la mujer de Pedro Sánchez en el mismo, pese a la reiterada negativa de la Audiencia Provincial de Madrid a permitirle seguir profundizando en esa línea.

El Grupo de Delincuencia Económica de la UCO ha remitido un oficio al Juzgado de Instrucción de Madrid en el que certifica que, entre la información que el propio juez Peinado le trasladó el pasado 15 de diciembre, "no hay hechos nuevos respecto al rescate" de la aerolínea de la familia Hidalgo, que supuso un desembolso de 475 millones de euros de fondos públicos.

Esa información que el instructor entregó a la UCO estaba incluida en un escrito del controvertido abogado Eduardo Martín-Duarte para personarse en el caso, en el que aseguraba, entre otras cuestiones, que existe información "sobre presuntas cuentas y depósitos bancarios" de Begoña Gómez en la República Dominicana "que pudieran guardar relación con su posible intervención en el rescate de Air Europa". Martín-Duarte ya había presentado anteriormente denuncias sobre supuestas cuentas en el extranjero vinculadas al actual Gobierno que han sido archivadas.

Peinado, a la vista de este escrito de Martín-Duarte, reclamó a la UCO un análisis pormenorizado de los documentos aportados por el letrado. Ahora, la Guardia Civil concluye que no existe ningún elemento que permita, como pretende el juez, reactivar la línea de investigación sobre la supuesta intervención de la esposa del presidente del Gobierno en ese desembolso millonario de la SEPI, una vía que le ha sido vetada ya en cuatro ocasiones por instancias superiores, al no existir indicios reales de que Gómez mediara en la operación por su relación con el entonces consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, quien patrocinó, a través de la plataforma Wakalua, el África Center del Instituto de Empresa que dirigía la esposa del jefe del Ejecutivo.

"Los contactos y relaciones personales entre las personas interesadas en la operación financiera y terceros a los que en el escrito se alude como motivos o condicionantes de determinados aspectos del expediente de Air Europa, así como la posible relación de causa y efecto con la tramitación del expediente, no son contrastables debido a la ausencia de fuentes de información al respecto", señala la UCO.

"Ya obraba en el procedimiento"

La Guardia Civil, ante la vaguedad de las acusaciones contenidas en el escrito del letrado, también incide en que "no es posible pronunciarse acerca de la verosimilitud" de la "información bancaria en el extranjero" que el abogado vincula con Gómez y con la tramitación del expediente de Air Europa.

Además, los expertos de la Unidad Central Operativa señalan que el resto de los datos aportados por Martín-Duarte como base de sus sospechas constituyen en realidad "información de carácter administrativo relativa a la tramitación del expediente de Air Europa que ya obraba en el procedimiento", bien a través de fuentes de acceso público, como el informe del Tribunal de Cuentas o la propia web del grupo Globalia, o bien por encontrarse en la documentación aportada por la SEPI al juzgado.