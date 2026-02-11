Ester Muñoz sobre PP y Vox: «Hermanos que se pelean, pero que siguen siendo hermanos»

Publicado por Álvaro Soto Madrid Creado: Actualizado:

La dirección nacional del PP intenta superar las fases del duelo y parece haber llegado ya a la aceptación (asunción de la realidad), buscando argumentos que empujen a un acuerdo en Extremadura sin deslegitimar a Guardiola y haciendo prevalecer también en Aragón la diferencia de escaños de su candidato, Jorge Azcón, respecto a Vox. El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, reiteró este martes que su partido ganó «claramente» en ambas comunidades y que «no es lo mismo quedar primero que tercero», pero concedió que «Vox ha mejorado notablemente sus resultados» e instó a la formación de derecha radical a entrar en los gobiernos. «El voto de cabreo hay que ponerlo a trabajar, porque va a producir más cabreo si no se traduce en solucionar los problemas», aseveró.

Más explícita fue la portavoz del PP en el Congreso, la leonesa Ester Muñoz, que este martes comparó la relación entre su partido y Vox como la de «hermanos que se pelean, pero que siguen siendo hermanos».

«Hay que ser pragmáticos», pidió Muñoz, que hizo hincapié en lo que une a ambas formaciones, y no en lo que las separa. Los extremeños y los aragoneses «no quieren mayorías absolutas, no quieren que gobierne la izquierda y le han dado un rapapolvo a Pedro Sánchez», enumeró. «Ya hemos gobernado con Vox en el pasado en muchas comunidades», recordó Muñoz, que mostró la voluntad de flexibilidad del PP con un ejemplo concreto: «Si a mí me dicen que el PP saca dos escaños menos y Vox cinco más, yo lo preferiría, porque es el partido con el que puedo pactar».

La portavoz popular pidió «aprovechar la oportunidad» y avisó a Vox de que Ciudadanos, con Albert Rivera, también soñó con el sorpaso al PP. «Se equivocará quien piense en términos personalistas y partidistas».