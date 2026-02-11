Felipe González consuma su ruptura con Sánchez: «Será el puto amo, pero no le voto»

Felipe González tras participar en una charla de 'Los desayunos del Ateneo' junto a un grupo de periodistas.Borja Sánchez-Trillo

El expresidente del Gobierno Felipe González anunció ayer que votará en blanco en unas próximas elecciones generales. Y sobre la posibilidad de un candidato alternativo a Pedro Sánchez en el PSOE, sostuvo que incluso entre los que el secretario general del PSOE tiene más próximos «hay muchos que aspiran a sustituirle», y ha agregado que «para que haya un puto amo tiene que haber gente con actitud de siervo».

González añadió que nunca pactaría con Vox pero que, «a mucha más distancia», estaría la posibilidad de que lo hiciera con Bildu, y vaticinó que de las próximas elecciones saldrá una derecha «abrumadoramente mayoritaria».

En un desayuno celebrado en el Ateneo de Madrid, el que fuera secretario general del PSOE recalcó que no pactaría «ni de broma» con gente que ni siquiera ha perdido perdón ni ha ayudado a resolver los crímenes de ETA. González reconoció que es una etapa diferente ya que se acabó ETA y que tienen derecho a estar en la política. Pero, «¿que digan que si se sacan presos votan los presupuestos?. ¿Nos hemos vuelto locos?», se preguntó.

El expresidente del Gobierno vaticinó que el resultado de unas próximas elecciones generales sería parecido a los últimos comicios autonómicos que se han celebrado, como los recientes de Aragón, respecto a cuyos resultados ha criticado que no se haya hecho autocrítica en su partido.

Unas elecciones en las que —desveló— votaría en blanco: «No votaré a ningún partido que no sea el PSOE», ha indicado González, que ha sostenido que para votar a los que no le representan en su partido no lo hará.

Preguntado por la razón por la que continúa en el PSOE, indicó: «¿Por qué voy a querer dejar el PSOE? ¿De verdad tengo que dejar el PSOE? Si alguien tiene que dejarlo, que lo deje el que lo destroza».

Dijo González que sin presupuestos habría que convocar elecciones y recordó que él mismo lo hizo cuando no pudo aprobarlos: que no haya presupuestos generales del Estado es «una clara violación de la Constitución», subrayó.

«Cuando llevas dos años en el gobierno eres heredero de ti mismo», dijo González, que ha considerado que el mejor antídoto para combatir a la ultraderecha es que funcione España. Pero, sostuvo, Pedro Sánchez «cuenta los días» en los que va superando el tiempo que estuvo José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno. Luego quiere superar los que estuvo José María Aznar y luego serán los que estuvo el propio González, que, a su juicio, fue demasiado.

El PSOE es, destacó, un partido al que quiere y por eso ha advertido que un proyecto político «no es para salvarse uno sino que debe ser para servir a España y para hacerse cargo del estado de ánimo de la gente».

«¿Qué nos esta pasando cuando ni somos poder ni alternativa de poder?», se preguntó González, que destacó la necesidad de un proyecto en el que «no digo que se tenga mayoría, sino vocación de mayoría» para los ciudadanos y no en contra del que tienes enfrente. Tampoco tiene un proyecto de país, sostuvo, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sino solo uno «para echar a Sánchez».

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, desdeñó las críticas de González subrayando que «desde hace mucho tiempo» el expresidente ya no es referencia para los socialistas «y, sin embargo, sea una referencia para la derecha de este país», lo que ha reconocido que le da «mucha pena».

Y, evocando la expresión de «Dios» con la que el histórico dirigente del PSOE Txiki Benegas bautizó a Felipe González en su momento cuando era presidente del Gobierno, Patxi López ha comentado: «Y que Dios ataque al puto amo, me parece que no hay por dónde cogerlo".