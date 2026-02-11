Levantan el secreto de una parte de la investigación a Sidenor por vender acero a Israel

Publicado por EFE Bilbao Creado: Actualizado:

El juez de la Audiencia Nacional que investiga al presidente de Sidenor y otros dos directivos de la empresa por ventas de acero a una firma armamentística israelí ha levantado el secreto de una pieza separada abierta en este procedimiento, tras registrar la sede de la compañía.

Un día después del registro de la planta de Sidenor en Basauri (Bizkaia), sede de la empresa, por parte de efectivos de la Policía Nacional, el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha decidido levantar el secreto de esa pieza separada, después de la intervención policial.

Un auto dictado este miércoles por el magistrado revela que el pasado 8 de enero se incoó una pieza separada en secreto (que se prorrogó el pasado 6 de febrero) con el objeto de registrar la planta de Sidenor en Basauri, por lo que, una vez efectuada la entrada en la fábrica, se ha levantado el secreto de estas actuaciones.

El juez investiga por contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a otros dos directivos, por vender acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas.

El magistrado, que levantó a finales del pasado mes de octubre el secreto sumario de la causa principal, apuntó que la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente.

A juicio del instructor, estos hechos serían constitutivos de un delito de contrabando contemplado en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando y de otro de participación por complicidad en un delito de lesa humanidad de los artículos 29 y 607 bis del Código Penal o, alternativamente, de complicidad en un delito de genocidio del artículo 607 del mismo texto legal.

Los tres investigados en este procedimiento declararon como investigados el pasado 12 de noviembre ante el juez y alegaron entonces que no habían cometido irregularidad alguna en las ventas de acero a la citada empresa israelí.

Según afirmaron, al tratarse de acero sin alear no era necesaria una autorización especial del Gobierno y en el momento en que se produjeron esas ventas no existía ninguna limitación en las relaciones comerciales con Israel.

Esta causa se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, personada como acusación popular en representación de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.

La tramitación de su querella coincidió con el anuncio de Sidenor, el 1 de julio de 2025, de que suspendía las ventas de productos de acero a Israel.

La compañía explicó que lo hacía "tras la decisión tomada por el Gobierno de España el pasado mes de abril de suspender el contrato de ventas a Israel".