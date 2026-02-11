Un muerto, tres heridos y un detenido por una reyerta en Langreo

Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo.POLICÍA NACIONAL

Un hombre ha muerto y otros tres han resultado heridos en una reyerta registrada este miércoles en la localidad de La Felguera, ubicada en el municipio asturiano de Langreo, unos hechos por los que ha sido detenida una persona, han confirmado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Según ha informado la Televisión del Principado de Asturias (TPA), la reyerta habría tenido lugar a última hora de la mañana.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigación de este "incidente grave", han apuntado desde la Jefatura Superior de Asturias.