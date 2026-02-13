El Rey sube la asignación de Familia Real y de los altos cargos el 1,5%

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Felipe VI aumentará la asignación que reciben los miembros de la Familia Real y los altos cargos de Zarzuela un 1,5%, el mismo incremento que los funcionarios públicos tras la subida salarial de 2026. De esta forma, el Rey percibirá este año una asignación de 290.000 euros; la reina Letizia, 160.000, y la reina Sofía, 131.000, según el presupuesto de la Casa Real, que se hizo público ayer. La Princesa de Asturias y la infanta Sofía seguirán sin asignación pese a que ambas ya han superado la mayoría de edad. Tampoco la recibirá el Rey emérito, don Juan Carlos, que la disfrutó por última vez (42.033,23 euros) en 2020. El presupuesto de la Casa del Rey se mantiene, por quinto año consecutivo, en los 8.431.150 euros, al estar prorrogados los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Sí se producen cambios, no obstante, en la distribución de esta cantidad global. Aunque la mayor partida sigue dedicándose a gastos de personal, esta cifra cae notablemente respecto al año anterior, desde los 4.888.881 euros de 2025 hasta los 3.804.452 de 2026. La Casa Real precisa que esta disminución del 22,18% se explica por el cambio de la normativa interna relativa a gratificaciones de personal y por el traslado a «gastos corrientes en bienes y servicios» de gastos que antes se computaban como «de personal». Por esta razón, aumenta el dinero para gastos corrientes en bienes y servicios, que pasa de los 3.059.692 euros a los 3.729.205. También crece la cantidad asignada a inversiones, de 313.577 euros a 728.483, y continúa en 168.000 euros el fondo de contingencia y en 1.000 los gastos financieros.

Los sueldos de los altos cargos de la Casa Real se distribuyen de esta forma: el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, recibirá 178.915,94 euros; la secretaria general, Mercedes Araújo, 157.658,50; el jefe del Cuarto Militar de la Casa del Rey, el teniente general Eduardo Diz Monje, 135.859,76; el jefe del Gabinete de Planificación y Coordinación de la Secretaría General, el general Juan Carlos González Díez, 127.125,70; el jefe de la Unidad de Administración, Infraestructura y Servicios (U.A.I.S.), Alfonso Azores, 126.419,10, y en sueldos similares se mueven los directores y las directoras de protocolo, comunicación, interventores, jefes de seguridad y el consejero diplomático.

Suministros

Zarzuela dedica 2.830.224 euros a gastos de suministro, material y otros, una amplia partida que incluye las actividades de protocolo y representación, material de oficina, material informático no inventariable, comunicaciones, seguros, contratos con empresas de servicios. También destina 160.707 euros a arrendamientos de equipos informáticos, de toma de imágenes, de transmisión de datos, medios de transporte y derechos de uso de dominios en Internet y 35.486 a reparaciones, mantenimiento y conservación de los edificios y maquinarias. Dentro del capítulo de 728.493 euros de «Inversiones» figura la adquisición de bienes como maquinaría y utillaje, mobiliario y enseres, la reposición de bienes deteriorados o gastos en investigación y desarrollo. El Fondo de Contingencia, de 168.000 euros, el 2% del presupuesto, refleja «la dotación necesaria para abordar durante el ejercicio presupuestario, necesidades inaplazables de carácter no discrecional para los que no existiera la adecuada dotación de crédito en el presupuesto»; y los 1.000 euros de gastos financieros sirven para hacer frente, durante el ejercicio presupuestario, a gastos de transferencias bancarias, diferencias de cambio o gastos financieros.

