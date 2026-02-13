Aznar avisa al Gobierno de que acudirá a la justicia si lo vincula con Epstein

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El expresidente de Gobierno José María Aznar avisó ayer de que acudirá a los tribunales si algún miembro del Gobierno lo vincula con el pederasta norteamericano Jeffrey Epstein, que murió en la cárcel en 2019. En una nota de su fundación, FAES, Aznar acusa al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, de «lanzar insinuaciones calumniosas» contra él. Albares se refirió a Aznar y al depredador sexual. En la Cámara baja, en una respuesta a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, Albares afirmó: «El expresidente ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a traer ninguna acusación».

Aznar es mencionado en dos envíos postales de Epstein, uno en septiembre de 2003, cuando todavía era presidente del Gobierno, y otro en mayo de 2004, en un paquete remitido precisamente a FAES. «Lo de contestar a preguntas de la oposición con un ‘también Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a atraer acusaciones’ es elevar el pellizco de monja a categoría política», asegura en su comunicado FAES, que acusa a Albares de «esconderse» en su inmunidad parlamentaria. «Si se cree que la mención de dos apuntes postales basta para sugerir que Aznar encubría o encargaba actividades ilícitas y/o inmorales, dígase por derecho. Si eso lo sostuviera alguien aforado, todos tendríamos, además, la oportunidad de aprender mucho: por ejemplo, acerca de la tramitación de suplicatorios en España».