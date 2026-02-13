Page pide a Sánchez adelantar elecciones y Óscar López indigna al PSOE de Aragón

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Pedro Sánchez se lo dijo a su ejecutiva tras el descalabro del PSOE en Extremadura el pasado diciembre: «Los votantes volverán en las generales». Siempre ha creído que, como ocurrió en 2023, después de que su formación perdiera buena parte del poder autonómico y local, la evidencia de los avances logrados por Vox impulsaría una reacción ciudadana que operaría a su favor. Ahora quiere repetir la jugada. Este mismo miércoles explicitó en el pleno su intención de no celebrar elecciones hasta julio de 2027, es decir, cuando ya hayan pasado por las urnas todos los líderes regionales y municipales. Pero esa estrategia tiene detractores. Y uno de ellos, Emiliano García-Page, se atrevió a decirlo este jueves ren público. «Lo que no puede ser es que aquí termine hundiéndose en la trinchera toda la infantería para que simple y llanamente siga existiendo el cuartel general», recriminó el presidente de Castilla-La Mancha. En un tono crítico, que ya solo él emplea en el PSOE pero que, en este asunto concreto, otros cuadros del partido comparten en privado, Page expresó su convicción de que los malos resultados cosechados, de nuevo, durante el ciclo electoral en marcha son consecuencia de la desafección provocada por asuntos que corresponden a la política nacional y que, como hace dos años, los territorios están pagando «los platos rotos» por Sánchez. Él no lo mencionó, pero entre otras cosas se asume en la formación que a la exministra Pilar Alegría —a la que el barón discrepante reconoció «un perfil político muy valioso»— le pasaron factura el domingo tanto el caos ferroviario como una propuesta de financiación autonómica anunciada en precampaña, que, según los cálculos de Fedea, mejora la situación de Cataluña mientras relega a Aragón al último puesto de la tabla en recursos per cápita. Mientras ella hacía una campaña muy centrada en lo cercano, Sánchez hablaba en los mítines de su lucha contra los «tecnoligarcas». «Yo lo que le quiero recordar a la dirección de mi partido es que también son dirección de los alcaldes, también son dirección de los candidatos en los ayuntamientos y en las autonomías. No son solo — atizó otra vz Page— de la política planetaria ni de la lucha galáctica contra la ultraderecha». En la dirección federal no había hasta este jueves una explicación alternativa de lo ocurrido el domingo en Aragón. Fuentes de la cúpula socialista alegan que lo que sucede es que en las autonómicas su electorado siempre se ha movilizado menos. Pero lo que lo que no desentrañan es la causa de que, lejos de mejorar, el PSOE siga viendo cómo el suelo se desploma bajo sus pies. El ministro para la Transformación Digital, exjefe de gabinete de Sánchez y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, sin embargo, articuló una excusa para la debacle en Aragón: que la responsabilidad es del expresidente Javier Lambán, fallecido el pasado agosto, después de haber sido relevado en la secretaría general del partido por Alegría en enero de 2025, es decir, hace un año. «En lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa, por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha. Por lo tanto, el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido», esgrimió en Rne. La acusación de que los socialistas críticos con Sánchez no es nueva.