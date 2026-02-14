Pedraz manda al juez de la 'caja del PSOE' las confesiones sobre la entrega de dinero

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El magistrado Santiago Pedraz, instructor en la Audiencia Nacional del denominado ‘caso hidrocarburos’, ha enviado a su colega Ismael Moreno, quien instruye en este mismo tribunal la causa que investiga la caja de Ferraz y los supuestos pagos sin «respaldo documental» a José Luis Ábalos y Koldo García, copia de los interrogatorios de la empresaria Carmen Pano y de su chófer Álvaro Gallego, en los que ambos afirmaron que en 2020 participaron en la entrega de bolsas con dinero en la sede del cuartel general de los socialistas en Madrid. Pedraz, a petición de Anticorrupción, también ha enviado a Moreno la declaración del conseguidor del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, quien el 29 de enero negó ante el juez haber ordenado —tal y como sostiene Pano— esos pagos en dinero negro. Ismael Moreno, a instancias del Supremo, abrió el pasado 6 de noviembre una pieza separada dentro del tronco central del ‘caso Koldo’ para investigar los pagos en metálico de Ferraz a Ábalos y Koldo, pero también —y así lo hizo constar expresamente en su resolución— las supuestas entregas de mordidas en la sede socialistas por parte de Pano. Pedraz —que investiga una trama de defraudación del IVA de más de 200 millones— ha decidido mandar este dossier al juez del ‘caso sobres’, después de que el pasado miércoles Gallego, el chófer de Carmen Pano — quien asegura que llevó en dos ocasiones bolsas con 90.000 euros a Ferraz por orden de De Aldama— confirmara en su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional, la versión de la empresaria. Ante el juez Santiago Pedraz afirmó que, efectivamente, acompañó a Pano al cuartel general de los socialistas en Madrid en el segundo de esos viajes con supuestas «mordidas».

Bolsa de tacos de billetes

El conductor relató ante el instructor que esa vez no subió al interior del edificio con la empresaria, ya que la esperó abajo, aparcado en doble fila en la cercana calle Pintor Rosales, que es paralela a Ferraz. Desde ese lugar, admitió, no vio entrar físicamente como la empresaria entraba en la sede del PSOE, pero sí vio cómo ella llevaba una bolsa con «tacos» de billetes de 50 euros, repartidos en fajos de 5.000 euros. Y que, cuando volvió al coche diez minutos después, Pano «salió sin bolsas». El conductor especificó —a preguntas del fiscal Luis Pastor— que Carmen Pano portaba el dinero en una bolsa blanca que, a su vez, se encontraba dentro de un envase de cartón. Cuando fue repreguntado sobre si llegó a ver el metálico, el testigo insistió en que sí, que vio «tacos de 50», pero no pudo precisar la cifra. «No sé cuánto había, a mí no me daban explicaciones», apostilló. Según la versión que Pano ha mantenido ya ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, en 2020 se desplazó en dos ocasiones a la sede nacional del PSOE para entregar sendas bolsas cargadas con 90.000 euros. Pano, que está investigada en el caso hidrocarburos, la otra gran causa que salpica a De Aldama por el fraude tributario de más de 231 millones, sostiene que la primera entrega de dinero en Ferraz se produjo a mediados de octubre de 2020. Ella misma llevó 45.000 euros al despacho de De Aldama, en la calle Alfonso XII de Madrid, procedentes de la mano derecha de este, Claudio Rivas, quien está imputado igualmente en la trama de las gasolineras. Fue entonces —siempre de acuerdo con la versión de Pano— cuando De Aldama le pidió el favor de que llevara directamente ese dinero a la sede nacional socialista porque él no podía abandonar el despacho.