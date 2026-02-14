La investigación sobre Adamuz se ralentiza sin las cajas negras

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Parón en la investigación sobre el siniestro de Adamuz. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que en los primeros días tras la tragedia logró situar el posible origen del accidente del 18 de enero en una fractura de los carriles, apenas ha avanzado en sus pesquisas desde entonces. Según ha informado el organismo, de hecho, todavía no ha accedido a las cajas negras de los dos trenes involucrados —el Iryo Málaga-Madrid, cuyos tres últimos vagones descarrilaron, y el Alvia Madrid-Huelva, contra el que colisionó— y tampoco ha podido empezar el estudio de los centenares de metros de carriles retirados del lugar para determinar el motivo de la rotura de la vía, ya que aún no dispone de instalaciones para ello. En una nota en la que la CIAF detalla los avances de su investigación del accidente ocurrido hace un mes, admite que «por el momento aún no se ha realizado la extracción de los datos incluidos en los registradores de los trenes», ya que los investigadores siguen «a la espera de obtener autorización judicial» por parte de la jueza de Montoro que dirige el caso, «pues la investigación judicial se está realizando paralelamente y el acceso a los datos ha de hacerse de forma coordinada». Con respecto al análisis de las muestras de carril, la CIAF —apunta la propia comisión— «trabaja en la actualidad en la selección de laboratorios que puedan llevarlo a cabo». Afirman los técnicos que el proceso para elegir un laboratorio no está siendo fácil, pues se está «teniendo en cuenta la solvencia técnica de los laboratorios candidatos», pero sobre todo «la ausencia de conflictos de intereses con alguna de las entidades relacionadas con el suceso», ya que muchas de estas empresas mantienen relaciones comerciales con Adif o Renfe. Entre tanto, garantiza la CIAF, «las muestras permanecen custodiadas» por la comisión y «solo serán entregadas para su análisis una vez se disponga de la conformidad del juzgado». Sin acceso a las cajas negras y sin avances de laboratorio sobre los trozos de carril retirados, la CIAF revela que está centrando sus trabajos en analizar «la información que se está recopilando en la actualidad, que proviene principalmente de Adif, Renfe Viajeros e Iryo». «Por parte de Adif se ha recibido en la CIAF, y se está analizando, principalmente documentación referente a la actuación llevada a cabo en Adamuz, así como otras actuaciones incluidas en el proyecto de renovación», apunta el dossier de la comisión, que revela que el ente ferroviario también ha sido requerido para aportar información «relativa a los datos de los enclavamientos y circuitos de vía». Estos sistemas de enclavamientos ferroviarios son instalaciones de seguridad críticas que gestionan a distancia las señales, desvíos (agujas) y otros elementos de la vía en estaciones, impidiendo maniobras incompatibles que puedan causar colisiones o descarrilamientos. En cuanto a la información solicitada a Renfe Viajeros e Iryo, se refiere principalmente a datos sobre el material rodante, «así como a las comunicaciones producidas inmediatamente después del suceso». Agencia Europea La CIAF también ha informado de que el pasado 28 de enero pidió a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) —y esta ha aceptado— realizar un «seguimiento del proceso de investigación, de manera que se pueda ofrecer una mayor transparencia». «Además, esta participación también resulta de interés para los expertos de la ERA, al ser una oportunidad de aprendizaje y mejora de la seguridad para todo el sector ferroviario europeo», afirma la CIAF. «Los primeros contactos entre el equipo investigador y el panel de observadores ya se han producido, con vistas a mantener una reunión la próxima semana. En cualquier caso, la investigación técnica será realizada exclusivamente por la CIAF.

Los técnicos afirman que el proceso para elegir un laboratorio no está siendo fácil pues se está teniendo en cuenta la solvencia técnica