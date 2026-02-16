El tribunal ultima si lleva a juicio a Errejón o archiva

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El futuro de la causa abierta contra Íñigo Errejón por presunto abuso sexual continuado a Elisa Mouliaá está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid. Tras los «bandazos y decisiones erráticas e incongruentes» de la denunciante, «burlándose de todos los operadores jurídicos intervinientes» con el anuncio de la retirada de la acusación luego rectificada, según reprobó la defensa del exdiputado, el tribunal dará conocer en los próximos días su decisión definitiva: si respalda el enjuiciamiento de Errejón o decreta el archivo definitivo del procedimiento abierto hace más de 15 meses. Los tres magistrados de la Sección Cuarta de la audiencia madrileña deliberaron la semana pasada sobre los recursos presentados. Una resolución dictada por el instructor Adolfo Carretero el 14 de noviembre pasado tras apreciar indicios suficientes de delito —en base a la declaración prestada por la perjudicada, «principal» prueba de cargo, según sostiene el juez— para proponer la apertura de juicio contra el acusado. Un auto, precisamente, que el exdiputado tendrá que recoger en persona este martes en el juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid a partir de las 10 de la mañana. El debate del tribunal se ha centrado, sobre todo, en los recursos de apelación presentados por la abogada de Errejón y por la Fiscalía Provincial, que no ve delito y que ha sido blanco de la ira de Mouliaá por su versión de los hechos. «Ahora sí que me han tocado los ovarios. Tras esto sí que voy a ir hasta el final", anunció la actriz en sus redes sociales el pasado lunes para justificar su cambio de opinión sobre la retirada de la personación. Tras ello, los tres magistrados de la Sección Cuarta se vieron obligados a suspender la deliberación tras el anuncio de Mouliaá de que abandonaba la acusación contra Errejón, a quien reclama tres años de cárcel. En una providencia dictada el mismo 9 de febrero, solicitaron al juzgado conocer si la denunciante llegó a registrar su escrito de renuncia. Esta notificación se leyó como un elemento clave para el devenir de los recursos presentados y, en suma, de la causa penal. El motivo es que, de haberse consumado la salida de la acusación particular, el procedimiento solo iba a continuar con la presencia de la acusación popular, ejercida por la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada (ADIVE).

