Rufián no irá al acto de reedición de Sumar, dice que él ya "tiene casa"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, no acudirá el próximo sábado al acto de reedición de Sumar con Izquierda Unida, Más Madrid y Comunes, pues tenía ya cerrada su agenda, pero en todo caso ha aprovechado para recalcar que él ya tiene casa política, en referencia a su partido, y que lo que propugna con vista a las elecciones generales es una alianza protagonizada por fuerzas de izquierdas soberanistas, independentistas y autonomistas.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de su entorno que destacan que Rufián no tendría ningún problema en asistir a ese evento que tendrá lugar en la capital el próximo sábado, tres días después del que protagonizará él mismo con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado, y al que sí asistirán representantes de Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes.

En todo caso, el portavoz de ERC destaca que tiene buenos amigos en las organizaciones que se reunirán el sábado para reeditar su coalición electoral y que no criticará ningún movimiento que abogue por la unidad de la izquierda.

La portavoz de Comuns Aina Vidal le invitado este lunes a unirse al nuevo proyecto de la izquierda alternativa del que se sentarán las bases el sábado. "Si se quiere venir a casa, que se venga", ha dicho en una entrevista en 'TVE', unas palabras a las que el independentista ha contestado veladamente subrayando que él ya tiene casa y que su intención es ayudar a la unidad en todo lo que pueda, pero desde ERC.

En este contexto, fuentes cercanas a Rufián reiteran que el protagonismo del proyecto que él defiende lo deben liderar las izquierdas "soberanistas, independentistas y autonomistas", manteniendo excelentes relaciones con la izquierda española, pero con la idea de hacer algo "realmente nuevo".