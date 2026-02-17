El CIS eleva al PSOE a los cielos

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El PSOE ganaría las elecciones con un 32,6 % de los votos, casi diez puntos por encima del PP en estimación de voto (22,9 %) al subir 0,9 puntos, mientras que Vox, con un 18,9 % de los sufragios, iguala su mejor resultado alcanzado en julio de 2025 en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El estudio del CIS publicado este lunes se realizó del 2 al 6 de febrero con una muestra de 4.027 entrevistas, justo antes de las elecciones autonómicas en Aragón, que revelaron un fuerte empuje de Vox en esta comunidad que ahora se ratificaría en toda España. Sumar le sigue en cuarta posición, con un 7 % de estimación de voto (dos décimas menos que en enero) y Podemos se sitúa detrás con un 3,9 % al subir cuatro décimas en este último muestreo. El anterior barómetro del CIS, publicado el pasado 16 de enero, dio un 31,7 % de los votos al PSOE, un 23 % al PP, un 17,7 % a Vox, un 7,2 % a Sumar y un 3,5 % a Podemos. De este modo, las mayores subidas detectadas en febrero corresponden al partido de Santiago Abascal, que sube 1,2 puntos; al PSOE, que sube nueve décimas; y Se Acabó la Fiesta, que escala seis décimas hasta alcanzar el 2,4 % de los votos. ERC pierde una décima y se queda con el 2,5 % de los votos, mientras Junts gana dos décimas hasta el 1,2 %; EH Bildu pierde cinco y se queda en el 1 %, por delante del BNG y el PNV, ambos con el 0,8 %, y CC y UPN, con el 0,1. El barómetro de febrero confirma que el líder socialista, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno ya que uno de cada cuatro españoles (25,3 %) lo manifiesta así, en tanto que el dirigente de Vox, Santiago Abascal, lo es para el 10,2 % y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es favorito para el 9,9 %. Eso sí, también hay una cuarta parte de los entrevistados (25,3 %) que dice que no tiene ningún favorito entre los dirigentes de las principales formaciones políticas para ocupar la Moncloa.