Muere la enfermera apuñalada por su expareja

La mujer de 64 años apuñalada este lunes por su expareja, un hombre de 70 que ha sido ya detenido, en un centro de salud de Benicàssim (Castellón) donde ella trabajaba de enfermera ha fallecido. En la imagen, agentes de criminalística de la Guardia Civil ante la puerta de urgencias del centro de salud donde se han producido los hechos. EFE/Andreu EstebanEFE

La mujer de 64 años apuñalada en un centro de salud de Benicàssim (Castellón) por su expareja, un hombre de 70 que ha sido ya detenido, ha fallecido. El suceso se ha producido sobre las 12:30 horas en un centro de salud en el que trabajaba la víctima como enfermera, donde ha recibido varias cuchilladas presuntamente por su expareja con un arma blanca de grandes dimensiones. La mujer ha sido atendida en el lugar por los servicios sanitarios y ha sido trasladada por una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) al Hospital General Universitario de Castellón, donde finalmente ha fallecido. Desde la Guardia Civil se ha señalado que ni la víctima ni el presunto autor figuraban en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGén). De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 7 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1350 desde 2003. Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Condena de Satse

El sindicato Satse ha condenado el asesinato de la mujer y ha trasladado su solidaridad a la familia, amigos y compañeros de la víctima. Satse ha reconocido su larga trayectoria profesional como enfermera dedicada a ofrecer cuidados profesionales «con compromiso y vocación», y ha asegurado que su labor y dedicación dejarán huella tanto en sus pacientes como en los profesionales sanitarios con los que ha trabajado. Asimismo, hace un llamamiento a la responsabilidad colectiva para no normalizar ninguna forma de violencia.