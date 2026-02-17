PP y Vox votan contra el PSOE defender a la mujer y prohibir el burka y el niqab

Publicado por Agencias Data Creado: Actualizado:

El PP y Vox escenificarán hoy en el Congreso una cierta aproximación en plenas negociaciones en Extremadura y Aragón y votarán conjuntamente la toma en consideración de una proposición de ley del partido de Santiago Abascal para prohibir en los espacios públicos el burka y el niqab. La propuesta, que no afecta al hiyab o al velo islámico, saldrá adelante si también recibe el apoyo de Junts, una formación que en el ámbito catalán se ha posicionado a favor de restringir el uso de estas prendas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, declaró el domingo que su partido avalará la propuesta de Vox porque aboga por el «respeto a la dignidad de las personas» y la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, confirmó que su partido votará a favor. La ponencia política del PP, aprobada en el congreso de julio del año pasado, ya dejaba clara la idea del partido en este asunto. «El uso del burka o el niqab suponen una negación simbólica y práctica de su libertad y colisionan con principios superiores como la seguridad y el cumplimiento de la ley. Frente a esto, reivindicamos los valores de dignidad, autonomía y plena participación de la mujer en el espacio público, principios esenciales de nuestra democracia», señalaba el documento. El PSOE, en cambio, votará no, según explicaron a este periódico fuentes del Grupo Parlamentario Socialista, que consideran el debate «racista». También se inclinarán por el no el resto de las formaciones de izquierda, como Sumar, Podemos o Bildu. El PNV, que tiene decidido su voto pero no lo desvelará hasta el pleno, constata que es «un debate abierto en varios países europeos», pero también precisa que «los planteamientos de Vox tienen una tendencia xenófoba» que no comparte. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, defendió ayer la propuesta de su formación. «No queremos a ninguna mujer encerrada en una cárcel de tela en España. Lo que hagan en sus países nos parecerá una desgracia, pero en España no. Nosotros no queremos que el islamismo se abra paso por las calles de España. Y se está abriendo», aseguró Fúster. El texto de Vox apunta que la civilización europea está siendo amenazada «por la llegada masiva de inmigrantes» procedentes de países «con fuerte influencia islamista» y rechaza que «algunas de esas personas pretenden imponer las costumbres islamistas» en el espacio público. «Una falsa noción de tolerancia podría conducir a permitir la progresiva normalización de hábitos como la circulación masiva de personas con el rostro cubierto, pero ello supondría admitir como corriente una costumbre que es sencillamente incompatible con el modo de vida de nuestra civilización, además de entrañar graves peligros para la seguridad ciudadana», argumenta el partido de Abascal. Vox subraya que países como Francia, Bélgica, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suiza han aprobado restricciones «al uso de prendas que ocultan el rostro humano en el espacio público», igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 2014, «declaró que este tipo de medidas» restrictivas podían tener «una justificación objetiva y razonable». La propuesta que debatirá el Congreso supondrá cambios en el Código Penal y plantea que se castigue con penas de prisión de un año y seis meses a tres años a quien imponga el uso del niqab o el burka, aunque si «la víctima» se encontrara en situación de «vulnerabilidad» (enfermedad, discapacidad o menor de edad) se elevaría a entre dos años y seis meses y cuatro años. La proposición de Vox también implicaría cambios en la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y en la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.