La reapertura del AVE Madrid-Sevilla trata de restaurar la confianza perdida tras Adamuz

Los trenes entre Madrid y Andalucía volvieron a rodar este martes por la vía en la que hace un mes se produjo el accidente de Adamuz (Córdoba), el mayor de la historia de la alta velocidad en España. Las tres operadoras (Renfe, Iryo y Ouigo) restablecieron el servicio tras la autorización de Adif, que ya ha dado por terminados los trabajos en la vía tras semanas de complicaciones por el temporal.

El primer día de servicio no fue sencillo, pero el ministro Óscar Puente confía en salir indemne de este suceso. En declaraciones a los medios indicó que las limitaciones de velocidad se levantarán, como tarde, en dos días, lo que permitirá la vuelta "a la total normalidad" en ese servicio. Una normalidad técnica, pero que costará recuperar para los viajeros. El ministro pidió confianza a los ciudadanos, al defender que el sistema ferroviario español es uno de los más seguros del mundo. "Hay que volver a la normalidad, a la calma y la confianza se recuperará con hechos, no con palabras. Lo importante es que el tren funcione y que haya buenos parámetros de seguridad para que la gente se siga subiendo al tren", indicó Óscar Puente.

La reapertura de la línea ha comenzado con retrasos en varios de los primeros trenes programados, que en algunos casos alcanzaron hasta una hora y media de demora respecto al horario previsto, según datos de Adif. A medida que fue transcurriendo la jornada, los retrasos fueron menguando y por la tarde la media era de unos 31 minutos de demora por convoy.

El caso más destacado fue el de un tren con 320 pasajeros que cubría el trayecto Madrid-Sevilla y quedó momentáneamente detenido a la altura precisamente de Adamuz, donde hace un mes se produjo el fatal accidente. Una incidencia "mínima" en la infraestructura -según indicaron desde Renfe- que hizo detener el convoy pero que fue arreglada por Adif sin necesidad de cortar la circulación. Desde el gestor ferroviario explicaron que el CRC (el centro que regula la circulación) advirtió de que una pieza podía estar suelta en la infraestructura y el personal de mantenimiento acudió a la zona y confirmó que esa pieza no estaba en servicio y por tanto no afectaba a la circulación. "El tren detenido continuó la marcha y siguió circulando con normalidad", confirmaron fuentes de Adif, que recordaron que la vía en Adamuz "ha sido reparada" y ha pasado "las pruebas correspondientes" antes de su puesta en marcha. Finalmente el servicio llegó con 12 minutos de retraso al destino.

La recuperación del servicio se produce tras la finalización de los trabajos de reparación de la infraestructura que han durado aproximadamente dos semanas, así como de las pruebas técnicas necesarias para garantizar la seguridad en la circulación y las pruebas de comprobación de la señalización que Renfe realizó para el gestor de la infraestructura hasta bien entrada la noche del domingo al lunes.

Madrid-Málaga, en marzo

De este modo, los servicios Madrid-Sevilla, Madrid-Cádiz, Madrid-Granada y el Alvia Madrid-Granada-Almería recuperaron desde este martes sus circulaciones habituales. En cambio, la ruta Madrid-Málaga no recuperará su operativa normal, previsiblemente, hasta inicios de marzo, por la demora en los trabajos de Adif por el corte en la línea a causa de desprendimiento de un muro de contención. A partir de este miércoles Renfe pone en servicio un plan alternativo que incluye un traslado por carretera entre Antequera y Málaga.

Además de los 51 servicios que puso en funcionamiento este martes Renfe entre Madrid y Sevilla, las dos compañías privadas, Iryo y Ouigo, también retomaron sus operaciones comerciales.

En concreto, Iryo fletó 14 circulaciones diarias distribuidas en siete servicios de ida y siete de vuelta, que también incluyó los servicios transversales Barcelona-Sevilla con dos servicios de ida y dos de vuelta. Por su parte, la francesa Ouigo indicó que el primer tren salió de Madrid dirección Sevilla a las 06:55 horas. La compañía ofrecerá seis circulaciones diarias entre ambas capitales. La misma frecuencia que operará entre Madrid y Málaga una vez se ponga en marcha también ese corredor tras los trabajos de Adif en la vía.