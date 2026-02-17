El PSOE no aprecia irregularidades de Borja Cabezón y descarta por ahora su cese

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El PSOE sale en defensa del adjunto a la Secretaría de Organización del partido, Borja Cabezón, tras ser señalado por realizar "ingeniería fiscal" para pagar menos impuestos y no será cesado, según fuentes de la dirección federal, al menos con los hechos que se conocen por el momento.

Las fuentes consultadas recalcan que no ha cometido ninguna ilegalidad y simplemente recurrió a un asesor fiscal, una profesión regulada y legal, y algo habitual entre empresas y personas de cierto nivel adquisitivo. "No hay nada", señalan.

El dirigente socialista, que forma parte de la Ejecutiva Federal y trabaja mano a mano con la 'número tres' del partido, Rebeca Torró, montó un supuesto entramado con empresas fantasma y testaferros para evadir impuestos, según publicó 'El Confidencial'.

En la víspera, el propio Cabezón admitió en un comunicado haber contratado los servicios del despacho Nummaria --implicado en distintos casos de fraude-- aunque negó haber creado laberintos societarios y aseguró que estaba al corriente de sus obligaciones con Hacienda.

Recalcó además que, aunque el 'caso Nummaria' culminó con una sentencia de la Audiencia Nacional, en algunos casos encontró responsabilidad penal en clientes del despacho y en otros no. Dejó claro además que su empresa nunca recibió una notificación del juzgado que investigó este asunto.

SÁNCHEZ CENSURÓ CREAR EMPRESAS PARA EVADIR IMPUESTOS

Cabezón también alegó que los hechos que se le imputan sucedieron hace "16 o 18 años" y se refieren en exclusiva a su actividad "privada" en un momento en el que no ocupaba ningún cargo público. En el PSOE se agarran a esta circunstancia para defenderle y sostienen que sucedió hace mucho tiempo y en circunstancias distintas a las actuales.

Los socialistas, además, tratan de restar importancia al reproche político que merece este presunto comportamiento, toda vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, censuró en el pasado un caso similar.

En el año 2015, cuando Sánchez era secretario general del PSOE y se preparaba para llegar a La Moncloa, afirmó que no consentiría que alguien de su Ejecutiva crease una empresa para pagar menos impuestos.

"Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, a un representante político que cree una sociedad interpuesta par pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva. Ese es el compromiso que asumo con mis votantes y con los españoles", afirmó entonces.

En la dirección del PSOE, sin embargo, tratan de alejar el caso de Borja Cabezón de este supuesto y señalan además que el periodo investigado se produjo antes de que Sánchez hiciese estas declaraciones e incluso antes de que fuese líder del partido. "En otra vida", resumen.

Señalan además que no saben si Cabezón utilizó empresas pantalla y por tanto consideran que, con la información que hay en este momento sobre la mesa, "no hay nada" y no consideran que tenga que ser cesado.

APOYO DEL GOBIERNO Y DE SU "AMIGO" FELIPE GONZÁLEZ

Cabezón también ha recibido apoyo este martes desde la sala del prensa de La Moncloa, donde la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que no está siendo investigado por la Justicia y que simplemente tenía relación con una empresa que se dedica "al asesoramiento fiscal y financiero" en referencia a Nummaria.

Asimismo, el expresidente del Gobierno Felipe González, aseguró que Cabezón es su amigo y por tanto no le va a "dejar tirado", aunque desconoce su actividad profesional. "Borja Cabezón es mi amigo, no es amigo de Sánchez, sino mío, desde que tenía 17 años", señaló en declaraciones a los medios en el Congreso, en el acto de conmemoración de la Constitución.