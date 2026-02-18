Junts y la izquierda se unen para borrar a las mujeres bajo el burka

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El PP ha sido el único partido que ha mostrado su voluntad de votar a favor de la proposición de ley de Vox para prohibir el uso del nicab y el burka en el espacio público, pese a que otros partidos como JxCat han mostrado cierto consenso con la idea y otros como el PNV han pedido un debate calmado sobre el asunto. La diputada de Vox Blanca Armario ha sido la encargada de defender la propuesta y ha definido el burka como una «mazmorra textil» y el uso del velo como una «práctica incompatible con los valores fundamentales de Europa». «No es intolerancia, sino cuidado de aquello que durante siglos nos ha costado mucho construir», ha asegurado Armario, quien ha acusado a la izquierda de «acelerar el borrado» de la identidad nacional y a los populares de «apoyar» al PSOE en ese camino. El PP sí ha respaldado la propuesta de Vox, pese a conceder que el texto es «imperfecto», y ha definido la postura de la izquierda como «indefendible». «Son mujeres en cárceles de tela», ha subrayado Ester Muñoz. «El velo integral es la institucionalización de la invisibilidad femenina», ha afirmado la diputada popular, quien ha lamentado que el texto no vaya a poder debatirse, ya que, previsiblemente, no será admitido a trámite al no contar con los apoyos necesarios. Para el PNV, las sanciones que propone Vox son «desproporcionadas» y «discriminatorias», dado que solo afectan a prendas islámicas, y el texto registrado «exacerba estereotipos impuestos al islamismo fomentando su intolerancia en la sociedad». «Creemos que deberíamos poder debatir sobre la regulación en espacios públicos de prendas que cubran completamente el rostro», ha subrayado el diputado vasco Mikel Legarda, cuyo partido ha propuesto la creación de una subcomisión de estudio en el Congreso para analizar el tema con expertos, «sin argumentos xenófobos» y basándose en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Junts per Cat también ha registrado este martes su propio proyecto de ley para prohibir el burka y el uso del velo en espacios públicos y solicitar la delegación en Cataluña de las competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas. Desde el PSOE, Andrea Fernández ha reconocido que indumentarias como el burka o el nicab «parten de lógicas machistas» y se ha abierto a mantener un debate «serio y riguroso» sobre el tema. «No queremos para otras lo que no queremos para nosotras mismas», ha puntualizado.

