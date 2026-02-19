Sánchez da una mala noticia a Felipe González: no renuncia a ser candidato del PSOE

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (i), inaugura un mural hispano-indio de arte callejero del artista español Suso33, en el distrito Lodhi de Nueva Delhi, en el marco de su viaje oficial a la India y de las actividades del Año Dual España-India.EFE/Lucía Goñi

Pedro Sánchez no tiene intención de echar a Felipe González del PSOE, el partido que ayudó a refundar hace 52 años, con el que alcanzó la mayor victoria electoral lograda en democracia —10 millones de votos, el 48% de los sufragios y 202 diputados— y bajo cuyas siglas dirigió el país durante casi 14 años. No pretende enseñarle la puerta de salida, como la semana pasada hicieron dos de sus ministros, Ángel Víctor Torres y Ana Redondo. Pero tampoco le dará la satisfacción de ser él quien se vaya.

El presidente del Gobierno aseguró este miércoles, en una comparecencia en el marco de su viaje oficial a India, que está «encantado» de que el expresidente —tan crítico con sus pactos con el independentismo y la amnistía al ‘procés que ya anunciado que en las próximas generales votará en blanco— prosiga con su histórica militancia. Incluso se mostró seguro de que volverá a apoyar al PSOE en las urnas. Pero, con sarcasmo, añadió: «Eso sí, será un futuro lejano, porque me pienso volver a presentar». El líder de los socialistas despachó así las críticas vertidas por el expresidente en Los Desayunos del Ateneo el lunes posterior al batacazo sufrido por su partido en las elecciones de Aragón. «Felipe lleva en su posición unos cuantos años, el titular sería que apoye algunas de las cosas que haga», dijo. Sin embargo, también se afanó en negar que el saludo entre ambos durante la conmemoración, el martes en el Congreso. de la Constitución de 1978 como la más longeva de la historia española fuera tan frío como se percibió. «[Fue] normal... Estábamos en una fila...», argumentó.

En su primera comparecencia tras los comicios aragoneses, Sánchez tuvo también ocasión de responder a los reproches no solo de González sino de otros cuadros de su partido por la falta de respuesta a la merma de apoyo ciudadano, pero lejos de hacer autocrítica, se limitó a constatar que el electorado socialista «se está quedando en la abstención» por cuestiones que aún se debe analizar. Y como si no importara lo que ocurra en las próximas autonómicas y locales, algo que ya le reprochó hace unos días el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, añadió: «Trabajaremos para que todo ese electorado se movilice".