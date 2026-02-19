Rufián o el reto de «ganar provincia a provincia a Vox"

Publicado por Efe / Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha proclamado ayer que su intención al agitar la conversación política es «ganar provincia a provincia escaños a Vox", porque si la izquierda no resurge «se vienen ilegalizaciones, encarcelamientos, un sufrimiento social terrible", ha advertido.

"Lo que viene no es lo de siempre, una alternancia sana, lo que viene es salvaje, imitadores baratos de Milei y Trump", ha augurado Rufián, que, de forma velada, ante el rechazo de la dirección de ERC a sus propuestas de que la izquierda se una, ha añadido: «Aunque me vaya a casa esta tarde, aunque me hicieran dimitir, me da igual». Rufián hizo estas manifestaciones al comenzar un coloquio en una sala de conciertos madrileña junto a Emilio Delgado, diputado regional de Más Madrid, en un acto al que han acudido representantes de Movimiento Sumar, IU, Comuns, la Chunta, Compromís y otros partidos, además de compañeros de ERC y Más Madrid.

"Yo no le pido a nadie que renuncie a sus siglas, no le pido a nadie que renuncie a lo que es, a lo que defiende, a lo que siempre ha sido", ha dicho Rufián, que ha reclamado que «por primera vez» en la historia de la izquierda haya «orden eficiencia y método provincia a provincia» porque es como «se gana a Vox", no con tuits en redes sociales. Pidió orden y generosidad a la izquierda para lograr la unidad electoral: «Qué sentido tienen 14 izquierdas". "No quiero ilusión sino ganar", dice para recetar un grupo interparlamentario común en el Congreso.

Gabriel Rufián reclamó "orden, eficacia, método" y sobre todo "generosidad" a la izquierda alternativa y lograr que se presente la candidatura con más respaldo electoral en cada circunscripción para ganar a Vox, provincia a provincia. "Qué sentido tiene que 14 izquierdas que pensamos lo mismo nos presentamos por el mismo sitio compitiendo por migajas", ha remachado.

Así, ha recetado que este objetivo se puede articular con un programa consensuado en cuatro ejes fundamentales y articular en el Congreso un grupo interparlamentario común y coordinado para alcanzar acuerdos sobre futuras leyes. Su idea la ha resumido con la siguiente expresión: "cada uno en su casa y antifascismo, derecho de autodeterminación y dignificación de condiciones de vida entre todos".

Durante su acto en la Sala Galilelo Galilei junto al dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, para reflexionar sobre el futuro de la izquierda bajo el lema 'Disputar el presente para ganar el futuro', Rufián ha proclamado que no quiere "ilusionar sino ganar" y eso exige "ciencia, método y orden" en el espacio progresista.

Ante un auditorio de 500 personas y en un coloquio conducido por la analista política Sarah Santaolalla que ha generado mucha expectación, el diputado ha enfatizado que la izquierda tiene que hacer "algo diferente" y que su afán es ganar "provincia a provincia, escaño a escaño" a Vox porque, si llegan al Gobierno, el panorama será oscuro para el espacio progresista.

LA CLAVE ES QUIÉN VA A TENER LA CAPACIDAD DE "RENUNCIAR"

De hecho, ha lanzado que lo esencial "no es el quien" sino el "cómo" y que la pregunta para el futuro de la izquierda es quién va a tener la capacidad de renunciar para que todos se junten en una misma candidatura por circunscripción que coseche más escaños.

Rufián ha advertido que la victoria ante la ultraderecha no se va a hacer con "discursos de puta madre" sino con eficacia y pragmatismo. A su juicio, la clave es qué sentido tiene que haya "14 izquierdas defendiendo lo mismo" y compitiendo en la misma circunscripción y que se tiene que evitar la división, aunque sea consciente de que eso es "antiaparato".

Rufián ha expresado que la solución viene de un acto de generosidad "inédito" en la izquierda y que se tiene que entender que la derecha no acude fragmentada a los comicios. Por tanto, quisiera que se decidiera quien se presenta en Lugo, Girona o Sevilla, o que su partido, ERC, fuera con Compromís en la Comunidad Valenciana.

LA UNIDAD SON "LENTEJAS"

"Yo pido esto porque son lentejas... nunca mejor dicho Sumar, o no", ha ironizado el portavoz parlamentario sobre el espacio a la izquierda más allá del PSOE. Y es que ha apostillado que un PSOE "exigido y sometido" por las actuales fuerzas progresistas del bloque de investidura es lo mismo que el PP.

De hecho, ha apostillado que él "no quiere gobernar sino que se gobierne mejor" y que si a su izquierda son más pueden hacer también "un PSOE mejor".

Bajo su criterio, es momento de pragmatismo y no de ver "quién es más puro" dado que lo que puede venir es que el líder de Vox, Santiago Abascal, sea ministro de Interior dado que lo que vendrán son ilegalizaciones y encarcelamiento. "No tengo ni putas ganas de Abascal de ministro del Interior", ha zanjado para preguntarse que si eso ocurre de qué valdrá que a BNG, Bildu y ERC les vaya bien en las elecciones.

Asimismo, ha lanzado que las últimas elecciones en Aragón, con división de candidaturas, es un ejemplo y que él no pide que nadie renuncia a sus siglas, pero hay que ponerse de acuerdo.

A LA ULTRADERECHA NO SE LE PARA CON UNA "COALICIÓN ELECTORAL"

Por su parte, el portavoz adjunto de Más Madrid ha asegurado que el problema no es la unidad o la forma electoral con la que concurra la izquierda, sino construir un bloque histórico en el plano político y cultural.

Delgado ha reivindicado que en este acto han acudido los que "no se resignan ni bajan los brazos", desde la convicción de que la izquierda se está quedando "corta" a la hora de afrontar el auge de la ultraderecha. Un problema que va más allá de cómo se presente a las elecciones porque la clave es conseguir una cooperación mucho más amplia.

Bajo su criterio a la ultraderecha no se le para con una "coalición de partidos" ni "maximizando" el resultado electoral, para apelar a la necesidad de movilizar a la izquierda a todos los niveles, sobre todo en el plano social.

Precisamente este sábado los partidos de Sumar en el Gobierno (Sumar, Más Madrid, Comunes e IU) van a revalidar este sábado su alianza para volver a concurrir juntos a los próximos comicios generales.

También ha hecho autocrítica para agregar que hay jóvenes que han dejado de ver a las organizaciones progresistas como su casa y que el reto de la izquierda es "adecentarla" para que los chavales vuelvan a militar.

NUTRIDA PRESENCIA DE POLÍTICOS

El evento ha generado expectación pese a las suspicacias iniciales en los partidos ante la propuesta de unidad plurinacional de Rufián, congregando una nutrida representación de cargos políticos.

Por parte de Movimiento Sumar acudieron la coordinadora general, Lara Hernández, y el diputado Lander Martínez; el coportavoz de los Comunes, Gerardo Pisarello, y la coordinadora autonómica Carolina Cordero.

La formación con mayor despliegue ha sido Más Madrid con una delegación encabezada por los concejales Eduardo Rubiño y Nacho Murgui, además de los diputados autonómicos Jorge Moruno, Marta Carmona y Antonio Sánchez, entre otros.

Por parte de ERC se han personado diputadas Etna Estrems e Inés Granollers, junto con los senadores Jordi Gaseni y Laura Castel. Además ha acudido al coloquio el diputado del PSC en el Congreso, Arnau Ramírez.

También ha contado con la presencia de Alberto Ibáñez (Compromís) y Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista), quien ha devuelto así el apoyo que Delgado le brindó durante su campaña. Por otro lado, ha acudido al acto el excandidato al Ayuntamiento Roberto Sotomayor y las exdiputadas Carolina Alonso y Paloma García.