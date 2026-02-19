El último enjambre sísmico en El Teide superó los 1.400 terremotos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El último enjambre sísmico en la zona oeste de Las Cañadas del Teide (Tenerife), el registrado entre las 18.00 horas del lunes y las 8.00 horas del martes, superó los 1.400 terremotos, casi el doble de los 755 inicialmente contabilizados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Fuentes del organismo científico consultadas por EFE indican que tras este último enjambre, el octavo desde 2016, sigue habiendo actividad sísmica en la misma zona con alguna señal suelta en las últimas horas.

En principio, el IGN había contabilizado 755 eventos híbridos a entre 7 y 8 kilómetros de profundidad en la misma zona donde anteriormente se habían registrado otros siete enjambres sísmicos: octubre de 2016, junio de 2019, junio y julio de 2022, noviembre de 2024, agosto de 2024 y el 12 de febrero de este año.

Aunque ya entonces advertía de que esta cifra podría ser inferior al número real de eventos, ya que muchos de ellos presentan señales muy débiles que dificultan su identificación en los registros, lo que se ha confirmado con la revisión de los datos, que casi duplica la cifra definitiva de terremotos.