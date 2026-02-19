El PP cita a Zapatero en la 'comisión Koldo'

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este jueves que la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' ha establecido la comparecencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para el próximo lunes 2 de marzo, en plena campaña de las elecciones de Castilla y León --la cita con las urnas es el 15 de marzo--.

"Está de sospechas de corrupción hasta las cejas", ha proclamado Alicia García en un vídeo difundido por el PP justo después de la reunión que ha mantenido este jueves la Mesa de la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', que ha acordado llamar a Zapatero el lunes 2 de marzo.

La portavoz 'popular' ha justificado la citación de Zapatero en que "tendrá que dar la cara" en el Senado por su "vinculación con el dudoso rescate de la aerolínea Plus Ultra". El expresidente comparecerá justo en el inicio de la campaña de las elecciones de Castilla y León, que se celebrarán el próximo 15 de marzo.

"La huida de Zapatero ha llegado a su fin", ha añadido Alicia García, advirtiendo de que el expresidente del Gobierno "tendrá la obligación legal de decir la verdad, responder por los posibles beneficios que pudo obtener por el rescate de Plus Ultra y sus favores a la narco dictadura de Maduro, y por el botín que pudieron obtener Sánchez y el PSOE por ello".

MÁS COMPARECIENTES

Alicia García también ha adelantado que la comisión de investigación ha citado el miércoles 25 de febrero al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el jueves 26 de febrero al "posible testaferro" de Zapatero, Julio Martínez Martínez.

Y es que los 'populares' incluyeron hace unas semanas a José Luis Rodríguez Zapatero en el listado de comparecientes de la comisión de investigación junto con otros citados, aunque no habían puesto fecha a su interrogatorio.

Ahora, la Mesa de la comisión de investigación, en la que el PP cuenta con mayoría absoluta y decide los 'tempos, ha dado la orden para cursar la citación oficial al expresidente socialista del Gobierno el próximo lunes 2 de marzo.