Abascal: "Si tanto les gusta el burka, que se lo pongan Sánchez y sus ministras"

El líder de Vox Santiago Abascal, ejerce su derecho al voto en las elecciones europeas en un colegio de Madrid este domingo.EFE/ Rodrigo Jiménez

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha censurado la defensa que del uso del burka han realizado a su juicio desde el PSOE y ha sostenido que "si tanto le gusta y es una herramienta de libertad, que se lo ponga Patxi López, y Pedro Sánchez y, si se dejan, todas las ministras que tienen en el Consejo de Ministros".

En declaraciones a los medios de comunicación en Peñafiel (Valladolid), donde ha convocado a los medios junto al candidato de Vox en las elecciones de Castilla y León, Carlos Pollán, que no ha intervenido, Abascal ha afirmado que son "unos sinvergüenzas" que llegaron al Gobierno con la bandera del feminismo y, sin embargo, "se han multiplicado las violaciones en España, han acosado a sus propias compañeras, han traído a islamistas que violan y faltan al respeto a mujeres".

Y "se atreven a hablar de feminismo. Son para echarles de comer aparte, por decirlo suavemente", ha añadido.

Abascal se ha alegrado de las rectificaciones que, a su juicio, han llevado a cabo el PP o el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tras darse cuenta de que "el islamismo es incompatible con nuestra sociedad y con las libertades de los españoles porque estamos convencidos de que prendas como el burka, el niqab o técnicas como la ablación" son incompatibles con la dignidad de las mujeres y con nuestra sociedad.

No obstante, ha lamentado que estas rectificaciones solo lleguen después de que aprecien que su postura inicial les hacía perder votos.

El líder de Vox también ha aludido a Rufián por el proyecto que presentó ayer en Madrid planteando un frente común de la izquierda de cara a próximas citas electorales.

Abascal ha ironizado con que el mismo que anunciaba que se iba a volver en unos meses a la república catalana y lleva años cobrando de España quiera ahora unir a la izquierda.

"Yo creo que la está dividiendo más" porque para su proyecto común ha tenido que enarbolar los principios que defiende Vox y por los que le han llamado xenófobos e islamófobos.

A modo de ejemplo, ha recordado que Rufián ayer se refirió al burka como una prenda de opresión pero, sin embargo, en el Congreso votó en contra de la propuesta de prohibirlo.

"Son unos estafadores, unos auténticos vividores que han engañado a la sociedad catalana y que ahora pretende engañar a la española", ha concluido.