PP acusa a Rufián de "apuntalar" a Sánchez y carga contra Díaz: "Los partidos que lideró ya no existen"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha acusado al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de querer "apuntalar" al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con su iniciativa de "unir a las izquierdas" y ha cargado contra la trayectoria de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, "al acabar con las expectativas de los partidos" de los que ha formado parte y "ya no existen".

En un acto organizado por 'The Objective', --al que también han asistido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y el presidente del Senado, Pedro Rollán, entre otros-- Rueda se ha referido a Rufián como "el independentista que va a salvar un país del que no se sentía parte hasta hace nada".

"CURRÍCULUM DEMOSTRADO" DE YOLANDA DÍAZ

El 'popular' ha cargado también contra su 'paisana' Yolanda Díaz en este marco, de quien ha criticado que "tiene el currículum demostrado de ir acabando con las expectativas de los partidos de los que ha formado parte".

En este sentido, ha recordado que, en Galicia, "donde la conocen bien, los partidos que ella lideró ya no existen" y ha apuntado a que "ella sigue existiendo porque va cambiando de sitio".

Por tanto, Rueda ha supuesto "que va a unirse" a las nuevas izquierdas, aunque ha expresado su impresión de que "ni siquiera sus teóricos aliados cuentan demasiado con ella". En este sentido, ha recordado que, aunque no sepa qué es lo que hará la actual titular de Trabajo, sí sabe "cómo acaban los sitios donde ella estuvo".

12 AÑOS PARA EL TRAMO ESPAÑOL DEL AVE GALICIA-OPORTO

Por otro lado, Rueda ha replicado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de que si no empieza a tramitar "ya" el tramo español en la conexión de alta velocidad (AVE) entre Galicia y Oporto, podría tardar más de doce años.

Esta afirmación ha sucedido después de que Rueda reclamase públicamente avances en la infraestructura y recibiera "esa misma noche" un mensaje del ministro en la red social de 'X', donde el socialista afirmaba que "ya habrá tiempo" para abordar esa conexión.

"Lo único que pedimos es saber cuándo empieza", ha subrayado, insistiendo en que se trata de una infraestructura "estructural de país" y no de una cuestión partidista.

Según ha señalado, mientras Portugal --que debe ejecutar muchos más kilómetros y una inversión mayor-- ya ha iniciado pasos administrativos, en España "no se está diciendo absolutamente nada" sobre los kilómetros pendientes hasta la frontera.

En este marco, el 'popular' ha criticado que en vez de respuestas, Puente se dedica a volver a las redes sociales y poner un mensaje a través de la red social 'X'. "Se nota que ahora tiene más tiempo", ha ironizado el presidente de la Xunta.

"DOS VELOCIDADES Y DOS PAISES" EN FINANCIACIÓN

Además, Rueda ha criticado que existan "dos velocidades y dos países, uno con el que se negocia todo y otro al que se le comunica lo acordado" en cuanto a financiación autonómica y ha defendido la necesidad de establecer criterios "claros" aunque no satisfagan plenamente a todas las comunidades.

El 'popular' ha reclamado un nuevo modelo que "garantice" un reparto "equilibrado" y que tenga en cuenta la dispersión y el envejecimiento poblacional.

"Lo primero es dejar claro que seguimos formando parte de un país llamado España y que los recursos se ponen en común y luego se reparten", ha reiterado el presidente de la Xunta.

INMIGRACIÓN "ORDENADA"

Por otro lado, Rueda ha defendido una inmigración "ordenada" ante el reto demográfico gallego y ha solicitado al Gobierno la competencia para conceder permisos de trabajo, como ya ocurre en Cataluña y País Vasco, para no "eternizar" los trámites burocráticos. "Queremos atraer gente para trabajar, pero con planificación", ha señalado.

Asimismo, ha cuestionado requisitos como los pactados por Esquerra Republicana en Cataluña (ERC) en materia lingüística, que establece a los inmigrantes la necesidad de hablar catalán para la regularización. "Eso no soluciona el problema y yo no voy a pedir a los inmigrantes que hablen o no gallego", ha afirmado.

En relación con el proyecto industrial de la multinacional portuguesa Altri en Palas de Rei (Lugo) y la negativa del Gobierno a distintos accesos de fondos europeos, el presidente de la Xunta ha lamentado esta postura del Ejecutivo y ha reclamado que existe una "demagogia clarísima" en torno a la iniciativa.

Según ha explicado, el proyecto --centrado en la fabricación de fibras textiles a partir de residuos vegetales-- suponía "una inversión de muchos cientos de millones de euros" y la creación potencial de hasta 2.500 puestos de trabajo.

El presidente gallego ha apuntado que la iniciativa contaba inicialmente con apoyo unánime en el Parlamento de Galicia, incluido el de las fuerzas de izquierda, pero ha sostenido que, tras las elecciones autonómicas, el proyecto se convirtió en un "elemento aglutinador" del descontento político.