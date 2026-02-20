El PP incide que la Junta “ha estado y estará” con los agricultores tras una “inversión histórica” de 350 M en regadíos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

“El Partido Popular siempre ha estado y estará con las necesidades de los agricultores y ganaderos y lo hemos demostrado desde el Gobierno de la Junta”. Este mensaje se trasladó en la reunión mantenida por María González Corral con las comunidades de regantes de la provincia donde puso énfasis en la “inversión histórica” de 350 millones de euros en regadíos desde 2022.

Esta inversión de la Junta es regadíos responde “a una convicción” de que con ello “mejoraremos la rentabilidad de los cultivos, facilitará la incorporación de los jóvenes y atraerá población al medio rural”. Estas premisas, remarcó González Corral, son constatables ya que “donde hay regadíos la inversión se multiplica por seis, lo mismo que la incorporación de los jóvenes, y el valor añadido se multiplica por tres”.

León ha recibido en la última legislatura el 40% de la inversión en regadíos de Castilla y León, lo que supone que “somos la vanguardia” en España con 30.000 nuevas hectáreas incorporadas, al tiempo que se está actuando “de manera importante” en “las concentraciones parcelarias” como una vía de garantizar la rentabilidad futura de las explotaciones.

Una de las vías “donde la administración autonómica puede actuar” es en la reducción de costes. Para ello, se han acometido, tal y como expuso María González Corral a los regantes, “importantes actuaciones en materia de eficiencia energética, con plantas fotovoltaicas” de las que ya se han beneficiado 90.000 hectáreas en la provincia, junto con el desarrollo tecnológico y la simplificación de la burocracia “como la flexibilización de la PAC”.

El encuentro, en el que participaron también el número uno de la lista del PP a las Cortes, María José Álvarez, y el secretario provincial de la gestora, Eduardo Diego, sirvió para poner de manifiesto el contraste con las actuaciones de otros partidos políticos. “Hubo partidos que estuvieron en los sillones durante dos años en la Junta, tomando decisiones y luego se fueron sin haber escuchado al sector”, remarcó González Corral.

Olvido del Gobierno

En esta línea, también incidió en el ‘olvido’ del Gobierno de Pedro Sánchez hacia Castilla y León. Y para ello puso tres ejemplos. Por un lado, la propuesta de financiación autonómica donde “con el 20% de la superficie y algo más del 5% de la población, nos ofrecen poco más del 1,5% de incremento, lo que evidentemente no cuadra con ninguna variable medible”.

Recordó, como segundo ejemplo, el plan del ovino “donde lo que hicieron es cambiar de un sector a otro los fondos”, algo que corrigió la Junta con “10 millones de euros a mayores” para el sector…

Y como tercera muestra, y más reciente, es la exclusión de León de las ayudas del Gobierno aprobadas en el Consejo de Ministros por las recientes inundaciones, a lo que se suma la exclusión, en todo el territorio autonómico, de los agricultores y ganaderos.

María José Álvarez incidió que ‘la hoja de ruta’ del Partido Popular es el proyecto de presupuestos previsto para 2026 que “rechazaron Vox, PSOE y UPL” donde el sector tenía importantes inversiones que “se contemplan en el programa electoral porque nuestros compromisos son para cumplirse y no os vamos a dejar tirados”.

Nuevo modelo de PAC

María González incidió en que el objetivo del Partido Popular “es dar respuesta a las demandas de los agricultores y ganaderos” por lo que el principal horizonte es “el nuevo modelo de la política agraria común después de 2027”.

Por ello, insistió que “la voz de Castilla y León debe escucharse y así lo hemos transmitido al Gobierno de España y a la Unión Europea” con la inclusión de los regadíos, con un presupuesto e inversiones sólidas, donde se incluya el principio de reciprocidad.

Insistió que la postura del PP de Castilla y León es “no aceptar acuerdos comerciales” con terceros países que “no incluyan cláusulas de reciprocidad, de salvaguarda y controles en fronteras”.

En este sentido, abundó en “dar garantías a los agricultores y ganaderos” por lo que hay que hacer extensibles “los controles en origen” porque es la forma de que “nuestros productores compitan en igualdad de oportunidades”.