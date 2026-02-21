El chihuahua de las víctimas, prueba clave del doble asesinato de Castellón

Publicado por Agencias Valencia Creado: Actualizado:

¿Dónde está el pequeño chihuahua de María José Bou y su hija Noemí, asesinadas brutalmente en su domicilio de la localidad castellonense de Xilxes? Esa era la pregunta que se hacían familiares y conocidos de las víctimas conforme iban pasando las horas y trataban de asimilar el doble crimen de madre e hija. Y la respuesta a esa cuestión es uno de los indicios claves, entre otros, que ha llevado a la detención de Abdelkader B. como presunto asesino de su exmujer y su propia hija de doce años. El animal fue visto por última vez la noche del pasado domingo cuando María José lo sacó a pasear sobre las diez, como hacía regularmente. Esa es la última constancia viva de la mujer, de 47 años. Y curiosamente, a la mañana siguiente el perro es encontrado en Valencia, ciudad donde reside actualmente el exmarido, con antecedentes por violencia de género y una orden de alejamiento en vigor que le prohibía aproximarse a menos de 300 metros de su víctima, hallada degollada en la vivienda de Xilxes junto a la hija de ambos, también con múltiples lesiones por arma blanca, algunas de ellas defensivas. Al parecer, el presunto asesino machista, quien ya había dado muestras evidentes del odio que sentía hacía su expareja por haberlo denunciado y no dejarle ver a la niña, se habría llevado al perro tras acabar con la vida de madre e hija la misma noche del domingo, franja horaria en la que se habría producido el doble crimen por el estado que presentaban los cadáveres.