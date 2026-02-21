Sánchez se compromete a trabajar por acabar con los "estereotipos que hieren" al pueblo gitano

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este sábado a trabajar por acabar con las desigualdades y "los estereotipos que hieren" y que aún persisten hoy en día contra los gitanos, durante su intervención en el acto de homenaje al pueblo gitano con motivo del 600 aniversario de su llegada a España.

Durante su discurso, Sánchez, al que han llegado a llamar cariñosamente "primo Pedro", ha ensalzado las bondades del pueblo gitano, que son "parte intrínseca" de la historia de España, la cual "no podría entenderse" sin la huella que éste ha dejado en personas como el cantaor Camarón, la cantante Lola Flores, el pintor Julio Romero de Torres o el compositor Manuel de Falla, entre otros.

Pero, más allá del arte, que ha salpicado buena parte de la ceremonia con actuaciones flamencas, el presidente ha destacado una aportación "profunda" de los gitanos, y es su capacidad de resistir "a pesar de los siglos de discriminación y de persecución" que han sufrido y de los intentos de borrar su cultura, su lengua y su memoria.

Es por ello, ha proseguido Sánchez, que celebraciones como el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, o la conmemoración del Samudaripen -- el genocidio del pueblo gitano a manos del nazismo-- contribuyen a visibilizar su historia y su aportación fundamental a la sociedad española.

"LOS SIGLOS DE ANTIGITANISMO NO SE BORRAN EN UNAS DÉCADAS"

Sobre todo teniendo en cuenta los discursos de odio que siguen viéndose en las redes sociales. En este punto, Sánchez ha advertido a quienes los promueven, los amparan y los difunden que van a tener "toda la fuerza del Estado de derecho" para combatirlos.

Sánchez ha destacado los avances que ha habido en la historia de la democracia para con el pueblo gitano pero ha recalcado que éstos "no son suficientes, que no bastan y que todavía queda mucho camino por recorrer" porque, según ha apuntado, "siglos de discriminación y de antigitanismo no se borran en unas décadas".

"El pueblo gitano no está en los márgenes de la sociedad, está en las aulas, está en los centros de trabajo, está en los barrios, en los ayuntamientos, en los parlamentos, y el pueblo gitano no pide caridad ni folclore, pide algo mucho más sencillo, pero también mucho más auténtico, y es respeto, igualdad y reconocimiento", ha resumido.

LOS PREMIADOS

Dicho esto, Sanchez ha puesto en valor a los homenajeados en el acto de este sábado en el Palacio de la Moncloa porque encarnan "esa historia de lucha, de talento y de compromiso" y que provienen del mundo de la cultura, el activismo, de la política, del arte o del emprendimiento.

Entre los premiados se encuentran Juan de Dios Ramírez Heredia, primer diputado gitano en las Cortes Españolas y a quien se reconoce con la encomienda de la Orden del Mérito Civil por su contribución a las defensa de los derechos del pueblo gitano nacional e internacionalmente; Emilio Fernández de los Santos, músico y filántropo y al que se condecora por su trabajo en la Fundación Alalá; y a María Teresa Peña, comunicadora gitana que fomenta el flamenco en las nuevas generaciones.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha entregado la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio a Pepe Habichuela, por su excelencia artística con la guitarra, y a la cantante y actriz Lolita, por su destacada trayectoria artística.