El PP hará una auditoría en el Senado a la «nefasta gestión» de Marlaska

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado que el partido pondrá en marcha una auditoría a la «nefasta gestión» de Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior.

"Lo vamos a hacer en la Comisión de Interior del Senado, impulsando una ponencia para auditar y evaluar la nefasta gestión que está llevando a cabo Marlaska, uno de los ministros más longevos de Pedro Sánchez y por lo tanto el que acumula más escándalos", ha apuntado Gamarra este domingo en declaraciones remitidas a medios de comunicación.

Gamarra también ha exigido «saber qué es lo que está ocurriendo dentro de la Policía Nacional y qué iniciativas piensa Marlaska implementar para que no puedan ocurrir agresiones sexuales por parte de mandos a subordinadas como las que presuntamente han ocurrido».

Ha reprochado que el ministro siga sin dimitir aunque los «hechos son tan graves como los de la presunta violación del DAO» y ha criticado que aunque Marlaska «está desnortado política y moralmente y debería haber dimitido ya» su único objetivo es «blindarse». «¿Le parece poco fracaso al ministro que no haya confiado una mujer en los canales del propio Ministerio?", ha subrayado.

Gamarra ha criticado la «degradación» de la actuación del ministro del Interior, que a su juicio «parece no tener límites» y ha señalado que «los mayores beneficiados por la acción de Marlaska son los condenados por delitos de terrorismo».

"Viven mejor que cuando Marlaska llegó al Ministerio. Seguramente en España sean los únicos", ha ironizado Gamarra, quien ha acusado al ministro de responder "a los intereses políticos de Sánchez y Otegui" en su política penitenciaria.

En esta línea, ha criticado que se trate de "una política penitenciaria al servicio del sanchismo" y ha cargado contra "las liberaciones de los presos terroristas a cambio de los votos de Bildu". "Hoy el 8% de los presos en las cárceles vascas, que son los terroristas, acumulan el 85% de las libertades a través del artículo 100.2. Y esto es una decisión política", ha matizado.

El PP ha exigido al Ejecutivo "muchas explicaciones" y que asuma "sus responsabilidades políticas" frente a cuestiones como el "aumento de la criminalidad durante los últimos años y especialmente con los delitos más graves como son los homicidios, los secuestros, el tráfico de drogas o las violaciones", al tiempo que ha insistido en que "los escándalos se suceden sin descanso".

"El cese indecente de Pérez de los Cobos por negarse cometer una ilegalidad, la desprotección de los agentes asesinados por una narcolancha, el desmantelamiento del organismo de coordinación contra el narcotráfico, el acercamiento y las liberaciones de asesinos terroristas, elegir y prorrogar la carrera del DAO, acusado por una subordinada de haber cometido presuntamente una agresión sexual", ha enumerado Gamarra.

La vicesecretaria ha subrayado que "está claro que Marlaska vive muy cómodo en las tinieblas, así que urge arrojar luz sobre lo que lleva años intentando tapar", al tiempo que ha apuntado que esta auditoría es "un avance de lo que hará en el futuro un Gobierno del Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo".

También ha recalcado que "los trapos sucios deben salir a la luz", al tiempo que ha advertido de que el PP "no se va a quedar de brazos cruzados ante todos los desmanes de Marlaska". "Vamos a poner tanto empeño en que los españoles conozcan todos los secretos del gobierno de Pedro Sánchez, como sus ministros están poniendo y han puesto para ocultarlos", ha insistido.

Por otra parte, la vicesecretaria ha cuestionado la "regularización masiva de inmigrantes" impulsada por el Gobierno, a la que ha calificado de "absoluta temeridad" ya que para obtener la regularización "basta con una declaración responsable para afirmar que no se tienen antecedentes penales fuera de España".

Además, ha acusado a los socios del Gobierno "de tragar con todo con tal de sobrevivir" y ha señalado que "van, paso a paso, al precipicio, porque con su silencio lo están respaldando todo". "Se cambiarán de nombre y se refundarán pero eso no les va a salvar de su derrota electoral, porque a estas alturas los socios de Sánchez no engañan a nadie".