El juez Peinado no podrá colocar a Begoña Gómez ante un jurado popular

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo Madrid Creado: Actualizado:

Nuevo varapalo de la Audiencia Provincial de Madrid al instructor del 'caso Begoña Gómez'. Y otra vez por no molestarse en argumentar sus resoluciones, una crítica ya recurrente en esta causa. Los superiores del juez Juan Carlos Peinado han anulado las cuatro resoluciones del controvertido instructor por las que decidió el pasado otoño enjuiciar a la mujer de Pedro Sánchez por el procedimiento del jurado. Y lo hacen porque el togado ni siquiera en esta ocasión ha hecho «un mínimo esfuerzo argumentativo» para justificar este paso fundamental en la instrucción.

En estas circunstancias, la Audiencia ordena a Peinado retrotraer las actuaciones a la fase de diligencias previas, es decir, al momento anterior a los escritos en los que determinó que Gómez se sentara ante un tribunal popular. Y ello, al considerar que no ha motivado suficientemente este hito procesal tan determinante, al no presentar en sus autos los «indicios concluyentes y consistentes» necesarios para seguir adelante con la causa por este procedimiento de justicia popular.

"Efectivamente, los cuatro autos que se comprenden en esta resolución carecen de la necesaria fundamentación; únicamente se mencionan las personas contra las que se dirige, pero no se hace un relato que comprenda los indicios verosímiles", afean los jueces a Peinado, dando así la razón, entre otras partes, a la defensa de la esposa del jefe del Gobierno, que había recurrido esas resoluciones. A la vista de esta falta de explicaciones, la Audiencia Provincial zanja que el juez habría «vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva» al haber negado a la imputada una «resolución debidamente motivada».

Los superiores de Peinado, incluso, llegan a afearle que se empeñe en lanzar nuevas imputaciones contra la mujer del presidente y sus colaboradores sin llegar a profundizar en las pruebas contra los encausados. «Hemos insistido de forma reiterada en que el interés primordial de la instrucción debe recaer sobre los hechos y no sobre calificaciones jurídicas", apuntan.