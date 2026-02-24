La Audiencia ordena abrir juicio oral a Mónica Oltra por supuesto encubrimiento de abusos de su ex a una menor

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado abrir juicio oral contra la exvicepresidenta del Consell y exconsellera de Igualdad durante la etapa del gobierno del Botànic, Mónica Oltra, y su equipo en Conselleria, por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido.

Así se desprende de la resolución, en la que el tribunal vuelve a desestimar el archivo de las actuaciones dictado por el juez instructor y estima los recursos presentados por Vox y Gobierna-te.

ARCHIVADO EN 2024

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia archivó en 2024 las actuaciones al no apreciar delito --al igual que la Fiscalía-- y, posteriormente, la Audiencia ordenó reabrir la causa al estimar los recursos de Vox y Gobierna-te. El juez siguió adelante con el procedimiento por "imperativo legal" y en aplicación de esa decisión.

Posteriormente, en 2025, el órgano el órgano de instrucción volvió a negar la apertura de juicio oral y optó por el sobreseimiento provisional de la causa y en diciembre reafirmó esta decisión al rechazar los recursos de las acusaciones. Éstas volvieron a recurrir a la Audiencia y, ahora, el tribunal ordena la apertura de juicio.

La institución judicial provincial señala que el instructor "no puede negar a las acusaciones" la apertura del juicio oral "si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta" valoradas "razonablemente" por ellas como delictiva.