Rufián sobre Mazón: "Es un homicida imprudente, qué menos que acabe en la cárcel"

17/11/2025 El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante la comisión de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El 'popular' Carlos Mazón, abre hoy las comparecencias políticas de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 muertos sólo en Valencia, y se enfrenta, por primera vez, a un interrogatorio con el formato de pregunta-respuesta sobre su actuación. POLITICA Eduardo Parra - Europa PressEuropa Press

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián , ha celebrado este martes que la juez de Catarroja haya propuesto investigar al expresidente valenciano Carlos Mazón por su gestión en la tragedia de la dana que asoló parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.

A su juicio, Mazón es "un homicida imprudente con 230 muertos a sus espaldas", por lo que ve justificado que se abra una investigación judicial: "Qué menos que acabe en la cárcel", ha comentado en los pasillos del Congreso.

En concreto, la jueza de la dana ha decidido elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra el 'expresident' de la Generalitat valenciana para pedir su investigación en la causa por una "inactividad negligente" en aquellas riadas. La decisión se plantea al TSJCV porque Mazón sigue siendo aforado al no haber renunciado a su escaño de diputado en las Cortes Valencianas.