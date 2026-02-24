Belarra presenta una queja contra una diputada de Vox por llamarla "viciosa"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La diputada de Podemos Ione Belarra ha presentado una queja formal ante la Mesa del Congreso en la que acusa a la representante de Vox María Caridad Mejías de llamarla "viciosa" cuando se dirigía a su escaño durante el debate este martes de una iniciativa sobre salud sexual.

Belarra ha solicitado asimismo a la Mesa que tome las "medidas adecuadas" para reprobar la conducta de Mejías, mientras que Vox también ha exigido que se retiren del diario de sesiones algunas acusaciones que la portavoz de Podemos ha hecho hacia el partido de Santiago Abascal, al que ha acusado de ser "racista" y de defender a pederastas.

El Congreso de los Diputados ha debatido este martes una proposición no de ley de Podemos para reformar la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo con el objetivo de "blindar" la educación sexual en las aulas.

Podemos propone "blindar" la educación sexual en las aulas

"Crujamos a impuestos a todas esas plataformas de redes sociales que extienden el odio, el machismo, y la violencia contra la clase trabajadora, y con ese dinero blindemos la educación sexual intensiva y obligatoria para toda la ciudadanía, especialmente para las personas más jóvenes", ha propuesto Belarra durante el debate de esta iniciativa, que todavía no se ha votado.

La parlamentaria ha defendido que la educación sexual es "libertad". "Es que las mujeres recuperemos el control sobre nuestros cuerpos, que podamos evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, que sepamos que si no hay consentimiento es violación", ha puntualizado.

Asimismo, ha reivindicado que también sirve "para que los niños puedan nombrar las distintas partes de su cuerpo, incluidas sus genitales, para evitar las agresiones sexuales".

"Solo a los agresores sexuales y a quienes los protegen les puede interesar que los niños y niñas no tengan educación sexual para poder seguir continuando con sus agresores", ha aseverado Belarra.

Desde el PSOE, Víctor Gutiérrez ha apuntado que la ley ya contempla la inserción de la educación sexual en el ámbito educativo, aunque ha reconocido que es necesario "garantizar que la ley se cumpla".

"El papel lo aguanta todo, pero lo que verdaderamente cambia vidas es lo que ocurre en las aulas", ha afirmado Gutiérrez, quien ha pedido al PP y Vox "no dejar la educación de los menores en manos de la pornografía". "Es una gran irresponsabilidad", ha afirmado.

El PP ha afeado a Podemos que la propuesta no tenga "nada de novedad" y ha incidido en que este tipo de formación debe "responder a la edad y necesidades formativas del alumno", así como "garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones".

Por su parte, Vox ha defendido que la propuesta de Podemos es una iniciativa "disfrazada de una falsa protección de los menores", pero que en realidad pretende "corromperlos y pervertirlos", así como "robarles la inocencia".

"La escuela no es un lugar de adoctrinaminto, no un laboratorio ideológico de la izquierda", ha resaltado la diputada de Vox Blanca Armario.

Desde ERC han afirmado que la educación sexual es una política pública "imprescindible" y una "herramienta de libertad", mientras que desde Sumar han secundado que éste es un "debate pertinente" ante los dato actuales de violencia machista.

Por su parte, JXCat ha reconocido que uno de los orígenes de la violencia sexual y machista es la falta de educación sexual. "Hay que incidir en ella", ha coincidido la diputada catalana Pilar Calvo, que no obstante ha afeado que la propuesta de Podemos sea una "herramienta recentralizadora" para, en sus palabras, controlar desde Madrid cómo las comunidades autónomas gestionan sus competencias.

Ha coincidido el PNV, que comparte el fondo de la iniciativa pese a considerar que el texto no respeta el marco competencial del autogobierno vasco, algo que también opina EH Bildu.