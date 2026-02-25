Las órdenes a los soldados que tomaron TVE: "Tirar a matar"

Publicado por Colpisa Creado: Actualizado:

Los soldados que tomaron TVE durante el golpe de Estado tenían órdenes directas de "tirar a matar", según un diálogo incluido en uno de los archivos desclasificados este miércoles sobre el 23-F. "El primer tiro al aire y el segundo a dar. Con los cargadores metidos y ni seguro ni nada", le explicaba un militar de la unidad militar destinada en el edificio de Prado del Rey, sede de Televisión Española en Madrid, a un compañero. En el diálogo, uno de los participantes en la ocupación de la cadena pública confirma que esa fue la instrucción al ser preguntado por el comportamiento del capitán y la situación de los soldados.

Los documentos muestran que los sublevados se marcaron como uno de sus objetivos el "estrangulamiento" de los medios de comunicación para evitar la respuesta del Estado. Los golpistas contaban con documentos que clasificaban a los trabajadores de TVE y Radio Nacional entre "peligrosos" y "de confianza".

Alrededor de las 19:45 horas, un pelotón de soldados al mando del l capitán Martínez Merlo y unidades blindadas (las tanquetas del regimiento Villaviciosa 14) ocuparon las instalaciones del Ente y una vez que tomaron Prado del Rey, conminaron al director de RTVE, Fernando Castedo, a que la emisión continuara normalmente, pero bajo control militar: prohibieron la emisión de cualquier programa informativo y ordenaron que solo se retransmitieran marchas militares.

Los sublevados llegaron a creer que tenían la cadena pública "controlada y todo", pero a las 21:00 horas, tras negociaciones entre los mandos militares y el director general, los ocupantes desalojaron las instalaciones de Prado del Rey y fueron relevados por fuerzas leales al Estado, primero la Guardia Civil (111¦ Comandancia) y luego los GEO (Grupos Especiales de Operaciones) de la Policía Nacional.

Pasada la medianoche, y desde la Zarzuela, el Rey inició la grabación del mensaje en su despacho, vestido con el uniforme de capitán general de Tierra. Una alocución que se emitió por TVE, ya bajo control del Estado, a las 1:12 horas de la madrugada.