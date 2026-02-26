Otra mujer acusa a Íñigo Errejón de violarla

Publicado por Colpisa Madrid Creado: Actualizado:

Nueva denuncia por un presunto caso de agresión sexual contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón. El abogado de la actriz Elisa Mouliaá, la primera denunciante por hechos similares contra el exdiputado, Alfredo Arrién, representa también a la segunda mujer que acusa a Errjeón. Aunque no ha desvelado su identidad, el letrado dio a conocer que se trata de una mujer «de cierto reconocimiento público» que solicitó ante la Policía constituirse como testigo protegido y que afirma haber sido violada.

Según manifestó el martes por la noche, la supuesta agresión se habría cometido el 16 de octubre de 2021, apenas 24 días después de la sufrida presuntamente por Mouliaá, cuyo caso tiene visos de poder acabar en juicio. En esta ocasión, la mujer asegura que Errejón introdujo sus dedos en su vagina y la penetró en contra de su voluntad.

De acuerdo con la versión de la presunta víctima, ambos se encontraban en una fiesta donde habían consumido alcohol y cocaína. En el transcurso de la fiesta accedieron al baño del local, donde el denunciado insistió en que la denunciante le practicara una felación. En un contexto de presión, consumo de alcohol y cocaína —sustancia que ambos inhalaron— la denunciante accedió de manera renuente». Cuando decidieron marcharse al domicilio de Errejón, en el coche de un amigo, en el trayecto le habría introducido los dedos en la vagina en contra de su voluntad.

La denunciante relata que, en el camino hacia la casa del exportavoz de Sumar, este intentó penetrarla a pesar de su «oposición activa» y que no cesó en su intento de mantener sexo con ella. «Me susurró: «Si gritas, es peor. Si te resistes, es peor»», afirma en su declaración policial que le dijo el exdiputado, que según ella le pidió de nuevo una felación, a la que ella volvió a acceder.

Una vez en el domicilio, Errejón manifestó presuntamente su intención de mantener relaciones sexuales con la supuesta víctima, a lo que ella respondió que «no sin preservativo». Él le aseguró que no habría penetración, pero, según la versión de la denunciante, no fue así. «De manera sorpresiva y violenta, me sujetó por el cuello, me colocó de espaldas y me penetró vaginalmente por la fuerza sin mi consentimiento», relata. La denunciante decidió de acudir ahora a la Policía y no antes por el «miedo» de que su identidad se filtrara. Temía que pudiera afectar a su carrera.

Iñigo Errejón considera que la segunda denuncia contra él recoge «hechos inciertos» y cree que forma parte de una estrategia de la primera denunciante, la actriz Elisa Mouliáa, para reforzar su credibilidad «debilitada».