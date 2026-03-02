El Senado interroga hoy a ZP sobre Plus Ultra y su vínculo venezolano

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece hoy en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado. El grupo parlamentario del PP hizo uso de su mayoría en la Cámara para forzar la intervención del ex secretario general del PSOE. La citación llegó después de que trascendiera la vinculación de Zapatero con uno de los empresarios detenidos, Julio Martínez Martínez, en el marco de la causa sobre Plus Ultra, la aerolínea española rescatada por el Gobierno en plena pandemia y cuyos propietarios estarían relacionados presuntamente con una red internacional de blanqueo de capitales con nexo en Venezuela que se investiga en un juzgado de la Audiencia Nacional. El PP busca por lo tanto con su citación el mismo efecto que cuando llamó a Francisco Salazar, ex alto cargo de Moncloa, en plena carrera hacia las urnas en Aragón: aprovechar su vínculo con la exministra Pilar Alegría —que comió con él pese a las denuncias internas de acoso sexual ya destapadas— y erosionar así a la candidata socialista. Los populares quieren que Zapatero aclare su vinculación con uno de los entramados «más opacos» que rodean al Gobierno y que conecta «rescates públicos, capital venezolano y decisiones administrativas profundamente anómalas». Según justificó la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, Plus Ultra recibió 53 millones de los españoles de las que «un amigo» del expresidente, Julio Martínez Martínez, cobró «una importante comisión por el rescate» de la aerolínea en abril de 2021, para la que trabajaba como asesor externo, mientras que Zapatero recibió su parte «cobrando por asesorías fantasmas a este amigo». La parlamentaria alude a que uno de los detenidos en el ‘caso Plus Ultra’, el citado Julio Martínez abonó 460.000 euros a Zapatero durante seis años por trabajos de «asesoría global» a través de su sociedad Análisis Relevante. Mientras que la mercantil de las dos hijas del expresidente, What The Fav, habría recibido unos 200.000 euros por labores de marketing para la citada consultora. El exlíder socialista ha negado en todo momento haber intercedido en la ayuda de Plus Ultra en contraprestación por estos servicios que se desarrollaron «conforme a la legalidad». Pero el PP no lo cree así y advirtió a su contrincante —uno de los principales activos del PSOE y baluarte en la campaña de las generales de 2023, luego sin participación en las autonómicas de Extremadura y Aragón— que hoy tendrá la «obligación legal» de decir la verdad en sede parlamentaria. Antes que Zapatero compareció el pasado miércoles el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, quien defendió que contrató al empresario del mismo nombre como asesor externo en Venezuela, país en el que el exlíder socialista goza de acreditada influencia con el régimen chavista. Entre las labores estaba conseguir permisos de aviación, solventar problemas de aduanas o aplazar deudas de combustible de la aerolínea, cuyos principales puentes aéreos conectan España con Venezuela, Perú y Colombia. Martínez Sola, que se acogió a su derecho a no declarar por estar investigado en la citada causa judicial, hizo varias apreciaciones. Negó la existencia de «injerencias indebidas», «trato de favor» o «ayudas ilícitas».

