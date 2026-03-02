Diario de León

El Senado interroga hoy a ZP sobre Plus Ultra y su vínculo venezolano

El PP tratará de erosionarle y le preguntará por los pagos de un imputado

Delcy Rodríguez, José Luis Rodríguez Zapatero y Jorge Rodríguez.

Delcy Rodríguez, José Luis Rodríguez Zapatero y Jorge Rodríguez.

Agencias
Madrid

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece hoy en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado. El grupo parlamentario del PP hizo uso de su mayoría en la Cámara para forzar la intervención del ex secretario general del PSOE. La citación llegó después de que trascendiera la vinculación de Zapatero con uno de los empresarios detenidos, Julio Martínez Martínez, en el marco de la causa sobre Plus Ultra, la aerolínea española rescatada por el Gobierno en plena pandemia y cuyos propietarios estarían relacionados presuntamente con una red internacional de blanqueo de capitales con nexo en Venezuela que se investiga en un juzgado de la Audiencia Nacional. El PP busca por lo tanto con su citación el mismo efecto que cuando llamó a Francisco Salazar, ex alto cargo de Moncloa, en plena carrera hacia las urnas en Aragón: aprovechar su vínculo con la exministra Pilar Alegría —que comió con él pese a las denuncias internas de acoso sexual ya destapadas— y erosionar así a la candidata socialista. Los populares quieren que Zapatero aclare su vinculación con uno de los entramados «más opacos» que rodean al Gobierno y que conecta «rescates públicos, capital venezolano y decisiones administrativas profundamente anómalas». Según justificó la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, Plus Ultra recibió 53 millones de los españoles de las que «un amigo» del expresidente, Julio Martínez Martínez, cobró «una importante comisión por el rescate» de la aerolínea en abril de 2021, para la que trabajaba como asesor externo, mientras que Zapatero recibió su parte «cobrando por asesorías fantasmas a este amigo». La parlamentaria alude a que uno de los detenidos en el ‘caso Plus Ultra’, el citado Julio Martínez abonó 460.000 euros a Zapatero durante seis años por trabajos de «asesoría global» a través de su sociedad Análisis Relevante. Mientras que la mercantil de las dos hijas del expresidente, What The Fav, habría recibido unos 200.000 euros por labores de marketing para la citada consultora. El exlíder socialista ha negado en todo momento haber intercedido en la ayuda de Plus Ultra en contraprestación por estos servicios que se desarrollaron «conforme a la legalidad». Pero el PP no lo cree así y advirtió a su contrincante —uno de los principales activos del PSOE y baluarte en la campaña de las generales de 2023, luego sin participación en las autonómicas de Extremadura y Aragón— que hoy tendrá la «obligación legal» de decir la verdad en sede parlamentaria. Antes que Zapatero compareció el pasado miércoles el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, quien defendió que contrató al empresario del mismo nombre como asesor externo en Venezuela, país en el que el exlíder socialista goza de acreditada influencia con el régimen chavista. Entre las labores estaba conseguir permisos de aviación, solventar problemas de aduanas o aplazar deudas de combustible de la aerolínea, cuyos principales puentes aéreos conectan España con Venezuela, Perú y Colombia. Martínez Sola, que se acogió a su derecho a no declarar por estar investigado en la citada causa judicial, hizo varias apreciaciones. Negó la existencia de «injerencias indebidas», «trato de favor» o «ayudas ilícitas».

La mercantil de las dos hijas del expresidente habría recibido unos 200.000 euros por labores de marketing

Los populares pedirán al expresidente sus declaraciones de IRPF y de bienes

La comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en la ‘comisión Koldo’ del Senado este lunes no será la única iniciativa del PP contra el expresidente del Gobierno. La portavoz popular en la Cámara alta, Alicia García, ha anunciado este domingo que su partido reclamará las últimas declaraciones de IRPF de Zapatero, sus declaraciones de bienes inmuebles y de propiedades dentro y fuera de España y las copias de las comunicaciones con las autoridades venezolanas relativas a Plus Ultra. Con esta ofensiva parlamentaria, que busca «acorralar a Zapatero y que no pueda esconder la verdad de sus negocietes», el PP busca demostrar que el expresidente «se hizo de oro con el dinero de los impuestos de los españoles y con la narcodictadura de Maduro», señala García. Para el PP, «Zapatero está de sospechas de corrupción hasta las cejas». En concreto, la formación de Alberto Núñez Feijóo cree que el exdirigente socialista presionó a Pedro Sánchez para que actual el presidente del Gobierno aprobara el rescate de Plus Ultra y «Julito, el amigo y pagador de Zapatero, cobró una comisión por el rescate». «Después, este empresario habría devuelto el favor a Zapatero pagándole por falsas asesorías», subrayan los populares, que consideran que así se conformó «el círculo vicioso de la corrupción». «Pensaba que por ser el presidente del Gobierno en la sombra se podría ir de rositas, pero se equivoca», afirma la portavoz. En cualquier caso, los populares no las tienen todas consigo sobre la validez de la comparecencia de Zapatero para arrojar luz sobre los casos de corrupción en los que supuestamente se ha visto implicado. «Tiene dos opciones: o decir la verdad y explicar qué ha obtenido con el dinero de todos los españoles y cuáles han sido sus vínculos con el régimen de Maduro, o hacer un Pedro Sánchez, un ‘no me consta’, evasivas y escapar de la verdad. Nos tememos que podría intentar esto último», avisa Alicia García.Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha sido muy crítica con el expresidente y ha afirmado que «se lleva bien con todas» las dictaduras del mundo, que «qué casualidad son todas de izquierdas».
