PP no ve lejos el día en Zapatero se siente en el banquillo

19/01/2025 La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, durante la Interparlamentaria celebrada por el PP de Castilla-La Mancha en Ciudad Real.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, ve "acreditado" que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "se enriqueció" con Plus Ultra y no ve "muy lejos" el día que se siente en el banquillo. Además, ha dicho que su comparecencia en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado "no ha despejado ninguna de las dudas que estaban encima de la mesa" sino que lo que ha hecho es "alentarlas".

"Lo que ha quedado absolutamente acreditado es que Zapatero se ha enriquecido con el dinero de los españoles a través de las distintas mordidas en los contratos a los que supuestamente asesoraba", ha asegurado Fúnez en una rueda de prensa en la sede nacional del PP.

Además, la dirigente del PP ha indicado que lo que debe estar pensando Zapatero ya no es que esta mañana "haya estado sentado en el banquillo" de la comisión del Senado sino que "no le queda muy lejos el día en el que se siente en otro banquillo, en el de la Audiencia Nacional por haber asumido el caso Plus Ultra".

En esa comparecencia, Zapatero ha negado desde el Senado cualquier tipo de "relación" con el rescate de Plus Ultra, tachando de "falsedades" las informaciones que le situaban en reuniones con el exministro José Luis Ábalos y otras autoridades públicas para hablar sobre la aerolínea.

Además, ha el expresidente ha asegurado que es un "burdo montaje" la información que apunta que, días antes de su detención, dio un "chivatazo" a Julio Martínez Martínez, el socio mayoritario de Análisis Relevante, la empresa investigada en el 'caso Plus Ultra' para la que él mismo trabajó, y ha lamentado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diera por cierta esa noticia.

"CONCHABEO" ENTRE ZAPATERO, SÁNCHEZ Y MADURO

Según Fúnez, durante la comparecencia de Zapatero en la comisión de investigación se ha evidenciado su "conchabeo" con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para rescatar Plus Ultra. "Lo que está claro es que había una relación de conchabeo entre Zapatero, Sánchez y el régimen de Maduro, y que esa relación de conchabeo es la que tiene también el Gobierno y el Partido Socialista con la corrupción", ha apostillado.

Fúnez ha indicado que la gente pensaba que Zapatero pasaría a la historia por dejar "en la ruina económica a España, bajar el sueldo a los funcionarios y congelar las pensiones" pero hoy ven que "será recordado también por valerse de su condición para hacer negocios con una dictadura a costa del dinero de los españoles".

La dirigente del PP ha afirmado que "habría que preguntarle dónde está el dinero de los españoles, porque ha quedado acreditado que Zapatero se ha enriquecido a través de las distintas mordidas en los contratos en los que supuestamente asesoraba".

Según Fúnez, Zapatero ha reconocido reuniones con el exministro José Luis Abalos tras el rescate de Plus Ultra, "haber montado Análisis Relevante y haber cobrado de esta empresa", recomendar contratar a la agencia de marketing de sus hijas, y el encuentro de hora y cuarto con el empresario Víctor de Aldama en un avión del Gobierno de Venezuela.

Finalmente, la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular ha ironizado con que el expresidente Zapatero pasa por una mala racha "porque ya sin Maduro y sin los ayatolás se le está vaciando el grupo de WhatsApp".