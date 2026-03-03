El PSOE denunciará a Vito Quiles por la "agresión" a Santaolalla

04/02/2026 El senador del PSOE, Juan Espadas, durante una sesión plenaria, en el Senado, a 4 de febrero de 2026, en Madrid (España). La Cámara Alta aborda el debate de proyectos y proposiciones de ley, como la Proposición de Ley de defensa y protección de los símbolos oficiales, así como varias mociones sobre el caos ferroviario, la regularización masiva de inmigrantes y el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea. POLITICA Eduardo Parra - Europa PressEuropa Press

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha anunciado que su grupo parlamentario denunciará al agitador Vito Quiles tras la "agresión" que perpetró contra la colaboradora de televisión Sarah Santaolalla, a la vez que presentará una declaración institucional en la Cámara Alta este martes para condenar el altercado, por lo que ha pedido al PP que "esté a la altura" y la respalde.

En rueda de prensa en el senado, Espadas ha hecho referencia al incidente que se vivió este lunes a las puertas de la Cámara alta entre Santaolalla, que asistió a un acto con motivo del 8 de marzo, y Vito Quiles, en el que también se vieron implicados senadores socialistas y tuvo que intervenir la Policía Nacional.

En este contexto, el portavoz parlamentario ha asegurado que la colaboradora televisiva "fue hostigada, acosada y claramente, en un acto de provocación" recibió "una agresión física", poniendo en peligro "su integridad personal y la de varias senadoras y senadores" del PSOE que intentaban "proteger a una persona que estaba siendo víctima de un acto absolutamente intolerable". "No podemos permitirlo", ha sentenciado.

Espadas ha señalado que la "agresión" se produjo a la salida de una sede parlamentaria y ha anunciado que denunciará los hechos. "El peso de la ley y la responsabilidad debe caer sobre las personas que cometieron los actos", ha dicho el dirigente andaluz, que también ha mostrado su apoyo a los periodistas. "Hace falta que la sociedad se pronuncie, más en el marco del 8 de marzo", ha subrayado.

Dicho esto, Espadas también ha desvelado que presentará en el Pleno de este martes en el Senado una declaración institucional "para condenar estas actitudes de violencia física y hostigación de derechos", a la vez que ha asegurado que Vito Quiles "se ha ganado ser persona 'non grata'" en la Cámara Alta.

Así, le ha pedido al Partido Popular, con mayoría absoluta en el Senado, que "esta vez esté a la altura", en referencia a la moción que el PP tumbó hace dos semanas "en defensa de los periodistas amenazados por grupos de partidos de extrema derecha y por activistas que persiguen, hostigan, acosan a profesionales de los medios".