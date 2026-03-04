Guardiola, a Vox: «No tenemos muros"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este martes que se presenta a la investidura «por convicción» y «compromiso» y, en referencia a Vox, ha dicho que no son incompatibles «ni existen muros» entre ellos. Durante su discurso en la primera jornada de investidura, a la que llega sin contar con los apoyos necesarios para ser elegida mañana presidenta de la Junta, María Guardiola ha destacado las medidas conjuntas que impulsaron PP y Vox cuando gobernaron juntos y que «han funcionado» . Ha expresado su hartazgo ante los «muros», las «excusas» y las pérdidas de tiempo y ha afirmado que se presenta a la investidura para ofrecer estabilidad y acuerdos «frente a la desesperanza, el revanchismo y efímeras florituras». La candidata popular ha advertido de que la discusión política genera bloqueos en el futuro de los ciudadanos, quienes esperan «nuestros acuerdos y medidas». «Aquí no estamos ni por Pedro Sánchez, ni por Santiago Abascal, ni por Ione Belarra, ni por Alberto Núñez Feijóo...» sino «por las mujeres y hombres de Extremadura», ha aseverado. En Aragón, Santiago Abascal, afirmó que su renuncia a presentar candidato a la Presidencia de las Cortes de Aragón y facilitar que la ostente el PP debe ser interpretado con que en este momento no importan «los sillones", sino buscar un «cambio de rumbo", ya que ese tipo de nombramientos «puede ser deshecho y cambiar la Presidencia y la Mesa». Así, la diputada del grupo popular María Navarro Viscasillas ha sido elegida presidenta de las Cortes.