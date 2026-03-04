La reina Letizia en el funeral de Fernando Ónega: "Era un periodista al que todos nos queríamos parecer"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La capilla ardiente del periodista y cronista político, Fernando Ónega instalada en la Casa de Galicia de Madrid ha abierto a las 10:00 de la mañana y familiares y amigos íntimos han sido los primeros en llegar.

Su mujer, Ángela y sus hijas Cristina y Sonsoles Ónega han acudido a primera hora para recibir el féretro del periodista, fallecido este martes a los 78 años, y ante el que se están colocando decenas de coronas y ramos de flores.

Alberto Aza, exjefe de la Casa del Rey y del gabinete del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez ha sido una de las primeras personalidades que han acudido al velatorio, al que también ha llegado el expresidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

"Ha sido un profesor, un maestro del periodismo, un personaje irrepetible y muestro su agradecimiento por su sentido común y su inteligencia y por su inmenso respeto a los demás", ha señalado Aza a la entrada de la capilla por la que también están pasando decenas de amigos periodistas.

En el interior de la capilla ardiente, que permanecerá abierta hasta las 21 horas, un grupo de gaiteros han homenajeado al periodista lucense, nacido en Mosteiro (Pol).