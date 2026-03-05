Un tribunal legitima la crítica de Etxebarría a una activista en el debate de la ley trans

Publicado por Agencias Gran Canaria Creado: Actualizado:

La Audiencia de Las Palmas considera que las críticas de la escritora Lucía Etxebarría contra una activista LGTBI a la que se negaba a reconocer como mujer resultaban legítimas dentro del debate suscitado por la ley trans y no fueron vejatorias, por lo que las ampara la libertad de expresión. Todo empezó el 2 de julio de 2020, cuando la escritora publicó este tuit: «Yo sí creo que las mujeres transexuales existan. No creo que M. y A, que se autodesignan como mujeres lo sean. Autodesignarte mujer no te convierte en mujer». Lucía Etxebarría incluyó en ese mensaje las fotos de las personas a las que mencionaba (ambas con aspecto físico de hombres) y, en las semanas siguientes, fue lanzando a redes sociales otras publicaciones en las que explicaba su posición feminista y los motivos por los que se oponía al contenido que pretendía darse al proyecto de ley trans. Eran mensajes como este otro, de nuevo acompañado con una foto de M.: «Por favor mirad el vídeo y recordad que si yo dijera o dijese que estas dos personas son dos hombres me pueden suspender la cuenta de Twitter y me puedo llevar 150.000 euros de multa. Que de eso va las ley trans. De multas desorbitadas, no de derechos». M. acusó a la escritora de haber vulnerado su honor, al considerar vejatorios varios de los mensajes que había publicado en Twitter, Facebook e Instagram y también las respuestas a las que habían dado pie por parte de otros usuarios de internet.