España envía la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre tras el ataque de Irán

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la entrega el Premio Extraordinario de Defensa al exministro y alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, en el Cuartel General del Ejército de Tierra, a 27 de febrero de 2026, en Madrid (España).Eduardo Parra - Europa Press

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

España enviará la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre para apoyar la defensa europea ante los ataques de Irán, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

La 'Cristóbal Colón' estará en compañía del francés 'Charles de Gaulle' y de otros buques de la Armada griega. Se incorporó al Grupo Naval del portaaviones galo el lunes para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. Ahora, el conjunto se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta hacia el 10 de marzo.

La misión de la fragata en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería 'Patriot' desplegada en Turquía y operada por unos 150 militares españoles. También estará en lista para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto.

Asimismo, saldrá brevemente a la mar el buque de aprovisionamiento 'Cantabria' para suministrar combustible y prestar apoyo logístico durante el tránsito del Grupo Naval por el Golfo de Cádiz.

Defensa ha explicado que la 'Cristóbal Colón' es la "fragata tecnológicamente más avanzada" y ha destacado que, son su despliegue, España "muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental".

La ministra del ramo, Margarita Robles, ya había adelantado que España "valoraba" prestar apoyo militar a Chipre en el marco de los ataques, después de que un dron iraní impactara en una base británica sita en la isla miembro de la Unión Europea el lunes. En una entrevista concedida a La Ser, recogida por Europa Press, ha hecho hincapié en que la misión enviada a Chipre es "defensiva" y no de ataque.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha expresado en términos similares y ha incidido en que una cosa es participar en el ataque a Irán y otra en la defensa europea.

El Gobierno negó a Estados Unidos apoyo militar a través de las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) en su ofensiva contra Irán, que ha generado represalias de Teherán sobre países de Oriente Próximo.