Margarita Robles confirma que España valora prestar apoyo militar a Chipre en el marco de la UE

04/03/2026 La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene una reunión con el embajador de los Estados Unidos de América, Benjamín León Jr., en la sede del Ministerio. POLITICA RUBÉN SOMONTE/MDEEuropa Press

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado hoy que el Gobierno "valora" prestar apoyo militar a Chipre en el marco de la defensa europea, según ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Al ser preguntada si España va a facilitar apoyo militar a Chipre, tras el ataque sufrido por parte de Irán, la ministra ha explicado que si la Unión Europea o una serie de países de la Unión Europea, en defensa de la paz, envían efectivos "pues evidentemente España, como hace muchísimas ocasiones en muchísimas otras misiones, pues lo tendrá en cuenta y lo valorará".

En este contexto, Robles ha recordado que España es un "aliado firmemente comprometido" con los marcos en los que está, es decir, en Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea. "Por lo tanto si la Unión Europea o miembros de la Unión Europea para proteger a Chipre deciden algunas misiones" España lo tendrá en cuenta.