Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular: "Queremos construir un millón de viviendas en cuatro años"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aborda con Diario de León la problemática de la vivienda en España y cómo enfrentar el problema. Feijóo repasa en una entrevista de dos páginas que se publica este domingo en Diario de León, en su formato digital y en papel, cuestiones como la inmigración, la coalición de partidos, el mundo rural o la crisis energética. También, anima a los jóvenes de la provincia a votar a un partido con experiencia.