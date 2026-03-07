Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular: "Queremos construir un millón de viviendas en cuatro años"
El político aborda en una entrevista para Diario de León que se publica este domingo las opciones que planteará desde su gobierno para resolver el problema de la vivienda
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aborda con Diario de León la problemática de la vivienda en España y cómo enfrentar el problema. Feijóo repasa en una entrevista de dos páginas que se publica este domingo en Diario de León, en su formato digital y en papel, cuestiones como la inmigración, la coalición de partidos, el mundo rural o la crisis energética. También, anima a los jóvenes de la provincia a votar a un partido con experiencia.