Feijóo anuncia que presentará de forma "inmediata" un plan de emergencia energética

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España).Carlos Luján - Europa Press

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su formación prepara un plan de emergencia energética que presentará de forma "inmediata" para proteger a familias, empresas y autónomos ante la "pésima" gestión internacional y energética del Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante un acto electoral celebrado este domingo en Tordesillas (Valladolid) con motivo de las elecciones del próximo domingo en Castilla y León, el líder del PP ha asegurado que presentará esta medida de forma "inmediata" para defender los intereses de los españoles frente a Sánchez que, a su juicio, "no respeta a nadie" y "miente" a los ciudadanos al enviar buques de la Armada a zonas de conflicto tras declararse contrario a la guerra.

En este sentido, ha recordado que para mandar recursos, hombres o tropas a un conflicto armado es necesaria la "autorización previa" del Congreso de los Diputados. "La Marina Española no es propiedad del señor Sánchez, es propiedad de España y necesita la autorización de las Cortes Generales", ha subrayado el dirigente 'popular'.

Asimismo, Feijóo ha reprochado al presidente su política exterior y ha señalado que el Gobierno "se plegó" con el Sáhara Occidental, lo que provocó el enfrentamiento con Argelia, "proveedor tradicional de gas". También ha denunciado que el Ejecutivo multiplicó por cinco las importaciones de gas ruso, con lo que financió "la guerra de Putin contra Ucrania".

El presidente del PP ha incidido en que España es ahora "más dependiente" del gas y se ha enfrentado a sus principales proveedores, incluido Estados Unidos. Por ello, ha insistido en que su partido trabajará por diseñar "políticas" en lugar de "eslóganes" para servir a los ciudadanos.

Por último, el líder de la oposición ha mostrado su rechazo a que el Gobierno asegure que no permitirá a Estados Unidos el uso de las bases militares cuando desde estas "despegan aviones" hacia zonas de enfrentamiento y ha criticado el cambio de postura de Sánchez al denegar ahora el uso de dichas instalaciones tras haber dado el visto bueno el pasado mes de julio, y ha asegurado que no permitirá que se "rían de los españoles".