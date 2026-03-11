Aagesen dice que "con toda seguridad" van a aparecer tierras raras en España: "Tenemos materias primas estratégicas"

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha confirmado que "con toda seguridad" van a aparecer tierras raras en España.

"Tenemos abundantes recursos, tenemos ya materias primas fundamentales, tenemos materias primas estratégicas, pero queremos conocer cuántas más tenemos y si son extraíbles o no evidentemente y esto lo queremos hacer también de la mano del sector. Tenemos abundante recurso y mucho trabajo por delante", ha asegurado este miércoles Aagesen durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press.

En materia de minería, la ministra ha explicado que España cuenta con recursos geomineros y, actualmente, "ya se exportan 70 materiales minerales y rocas, es decir, ya existe esa actividad extractiva".

ESPAÑA, ÚNICO PRODUCTOR DE ESTRONCIO

Asimismo, ha destacado que España "es el único productor de estroncio", un material que se utiliza para la fabricación de, por ejemplo, pantallas.

"Tenemos primero que conocer qué es lo que necesita nuestra industria, nuestro tejido productivo, qué es lo que se necesita ahora y hacia dónde va la tendencia que se van a llevar. Somos plenamente conscientes de que nuestro subsuelo, la radiografía que tenemos, es antigua, data de otra época y por lo tanto tenemos que seguir impulsando el conocimiento en profundidad", ha precisado Aagesen.

En este contexto, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el I Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030 y el Programa Nacional de Exploración Minera (PNEM) 2026-2030 para reforzar la autonomía estratégica y la competitividad. En total, el primero contará con 414 millones de euros de inversión y el segundo, con 182 millones.

De acuerdo con Aagesen, el hidrógeno y las materias primas minerales "podrían dibujar en el año 2050 el 80% del valor del comercio internacional de la energía y otros productos relacionados".

En este sentido, la ministra ha asegurado que España tiene al menos 22 de las 34 materias primas básicas identificadas por la Unión Europea (UE) para las energías renovables, la movilidad eléctrica, la industria manufacturera avanzada, las tecnologías digitales y los sectores aeroespacial y defensa, entre otros.