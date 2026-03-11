Belarra dice que Aznar es un "criminal de guerra" que tendría que estar en la cárcel

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este miércoles que el expresidente del Gobierno José María Aznar es un "criminal de guerra" que tendría que estar en la cárcel después de que afirmara que está "más que justificado" el conflicto con Irán.

En declaraciones a TVE, Belarra se ha referido a las declaraciones de Aznar sobre que España debería estar al lado de sus aliados y no de sus adversarios y ha considerado que el expresidente del Gobierno "está haciendo honor a su biografía".

En su opinión, el expresidente del PP debería estar en la cárcel "por lo que hizo con la guerra de Irak" y por las declaraciones que ha hecho este miércoles "llamando a España a saltarse el derecho internacional humanitario y a saltarnos todo el entramado y toda la arquitectura institucional que construimos después de la Segunda Guerra Mundial".

Y ha destacado la necesidad de construir una "alianza antiTrump" traduciendo los "discursos bonitos" en políticas concretas, de tal forma que se traslade el "'no a la guerra' al BOE".

Por otra parte, y en relación con las detenciones de dos presuntos autores de amenazas y ciberacoso contra ella en redes sociales, Belarra ha dicho que las mujeres de izquierdas que están expuestas públicamente son objeto de "una violencia permanente de sesgo machista, racista, fascista".

Tras destacar la necesidad de hablar sobre la financiación pública que reciben "medios ultras" por parte de administraciones del PP y de Vox, Belarra ha denunciado también la "impunidad" por "la inacción durante mucho tiempo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de una justicia que sigue siendo el coto privado de la derecha".