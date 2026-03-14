Un acusado del asesinato hace 9 años de Francisca Cadenas confiesa el crimen

Publicado por N. Reigadas / J. Aguilar Badajoz Creado: Actualizado:

Uno de los dos hermanos detenidos esta semana en un pueblo de Badajoz como sospechoso de haber podido matar a Francisca Cadenas, una mujer desaparecida en la localidad hace casi nueve años, ha confesado ante la Guardia Civil su implicación en la muerte al tiempo que ha exculpado por completo a su hermano, el otro arrestado. El sospechoso que reconoce los hechos es el más joven, Juli G. S., de 50 años, quien supuestamente la noche del 9 de mayo de 2017, el día de la desaparición de Cadenas, estaba en la casa mientras que su hermano mantiene que se encontraba en el Hospital de Mérida cuidando de un familiar, por lo que tendría coartada.

Hasta ahora Juli no había hablado con los agentes, ya que la primera jornada de interrogatorios, el lunes pasado, estuvo centrada en la declaración de su hermano Lolo, que negó su participación en la desaparición de Francisca durante seis horas. Posteriormente, ambos decidieron negarse a contestar preguntas, según relata el diario Hoy. La situación cambió tras el registro de su casa, cuando los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizaron huesos humanos debajo del enlosado de un patio de la vivienda en la que residen los dos detenidos. Ambos fueron arrestados el miércoles pasado y continúan en los calabozos del cuartel de Zafra. Está previsto que pasen a disposición judicial este sábado, aunque el viernes Juli por reconocido los hechos delictivos.

Su abogado, José Duarte, no quiso hoy confirmar este punto y emplazó a los periodistas a su comparecencia de mañana, tras la declaración de los hermanos ante la juez. Duarte, sin embargo, sí que aseguró que se exculpan. "Por supuesto", dijo.

Desde el principio la hipótesis de los investigadores es que la participación de los hermanos en la muerte de Francisca Cadenas era desigual, porque se cree que esta vecina de 59 años se encontró con Juli esa noche. Por el momento se desconoce el móvil del crimen, qué pudo pasar para que ella falleciese presuntamente en la vivienda de sus vecinos.

Verónica Guerrero, abogada de la familia de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017 y cuyos restos fueron hallados el pasado miércoles, ha asegurado este viernes que no da ninguna credibilidad a las declaraciones de uno de los dos hermanos detenidos en este caso exculpando al otro.

En declaraciones a los medios, ha señalado que esas manifestaciones no las tiene en cuenta porque lo que le importa "son las pruebas" y no va a dar veracidad a lo que digan dos personas detenidas. De lo que se fía, ha subrayado, es de los que dice la UCO y lo que aparezca en las actuaciones.

"Yo hasta que no se levante el secreto, lo que estas dos personas puedan declarar no me lo voy a creer", ha remarcado la abogada que pone en duda las palabras del abogado defensor de los dos detenidos de que están colaborando "porque lo que hay es un cuerpo que ha estado oculto durante nueve años y si eso es colaborar, que baje Dios y me lo cuente".

En cuanto al hecho de que uno de los hermanos pueda ser encubridor del autor de la muerte, Verónica Guerrero ha dicho que es muy pronto para saber si afectaría al proceso.

Es cierto, ha reconocido, que "encubrimiento entre parientes, sin duda complica el escenario", además de que supone dar por sentado que solo uno es el culpable y no sabe "si hay base para sostener eso".

En cuanto a los restos de la víctima, ha explicado que se van a preservar en el Instituto de Medicina Legal y ha recordado que la familia de Manuela Chavero (vecina de Monesterio de la que también fue abogada) no pudo darle enterramiento hasta cuatro años después del pleito que condenó a su asesino.

En cuanto al hecho de que se haya tardado 9 años en resolver el caso, ha querido poner de manifiesto el trabajo de la UCO, que se ha puesto al frente el caso hace poco más de un año. "Un año es poco tiempo para encontrar unos huesos de nueve años, es que realmente no somos conscientes del cuerpo tan de élite que son" ha dicho.

Por otra parte, los hijos de la víctima han destacado que la noticia fue un "alivio para toda la familia" pero que ahora les queda "una fase muy dura" que es pasar "un duelo" por la muerte después haberse "dejado la vida para que este caso no quedara en el olvido".

Tras agradecer a todo el pueblo por su apoyo durante estos nueve años y a la Guardia Civil por la investigación, los familiares han pedido que "se haga justicia". "Confiamos en la Justicia plenamente" han destacado los hijos, que una vez han conocido quienes son los detenidos, han dicho que les gustaría "mirarles a los ojos" .

Ahora bien, sí que han lamentado lo "solos" que se encuentran los familiares de las personas desaparecidas respecto a recibir ayuda emocional. "Tenemos que gestionar una forma de vivir que nadie la quiere y nadie nos ayuda", han asegurado.

Hasta ahora Juli no había hablado con los agentes, ya que la primera jornada de interrogatorios, el lunes pasado, estuvo centrada en la declaración de su hermano Lolo, que negó su participación en la desaparición de Francisca durante seis horas.